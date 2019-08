Luis Castañeda reconoció ante fiscales ofrecimiento de aportes de OAS para su campaña municipal

El exalcalde respondió a los fiscales la semana pasada. | Fuente: Andina

El exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, reconoció ante el Ministerio Público que la constructora brasileña OAS le ofreció aportes para su campaña electoral a la Municipalidad de Lima en 2014.

De acuerdo con información a la que accedió el dominical Punto Final, Castañeda Lossio confirmó a los fiscales del Equipo Especial del Caso Lava Jato, que conversó con el expresidente de OAS, José Adelmário Pinheiro, quien le realizó el ofrecimiento.

“Sí hubo el ofrecimiento, pero no puedo dar más detalles, ya que no me meto mucho en tema de aportes para no crear una relación”, sostuvo el exalcalde en su declaración la semana pasada ante el fiscal Michel Chávez Terán.

Reunión con Pinheiro

Castañeda Lossio confirmó que el ofrecimiento se realizó durante una reunión en el apartamento de Martín Bustamante Castro, en la que también se encontraba Giselle Zegarra. Ambos son exfuncionarios de la gestión de Castañeda e investigados por los aportes de OAS a la campaña de 2014.

“Pinheiro ofreció ayudarme en la campaña municipal del 2014. Dicho ofrecimiento fue en una reunión en el departamento de Martín Bustamante Castro. Él me dijo que quería ayudarme en la campaña y yo le dije: está bien gracias. No le dije más. En dicha reunión estaban Giselle, Martín”, agregó.

Motivo de aportes

Respecto del motivo por el que el empresario brasileño habría realizado el ofrecimiento, el exalcalde dijo que no podía precisarlo; sin embargo, comentó que “ellos sabían que no significaba ningún rédito”. Agregó que el aporte “está dentro de lo permitido por la ley”.

Al respecto, el pasado 10 de julio Pinheiro Filho ratificó un pago de 220 mil dólares para la campaña de Castañeda Lossio en 2014. Sin embargo, según la Ley de Organizaciones Políticas el aporte en efectivo de una persona natural o jurídica para un candidato, no debe superar las 60 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir S/252,000.