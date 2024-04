Luz Pacheco negó que presidente del TC haya buscado favorecer a Patricia Benavides en demanda contra la JNJ

Judiciales Luz Pacheco descartó que el presidente del TC hubiera querido favorecer a Patricia Benavides

El último martes, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) del Ministerio Público allanó 21 viviendas y detuvo a 7 personas, de manera preliminar, en el marco de las investigaciones que se siguen contra la presunta organización criminal que lideraría la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

A su vez, la disposición judicial que autorizó dicha medida reveló nuevas líneas de investigación respecto a la supuesta organización delictiva. Una de ellas es la que se desprende del testimonio de un colaborador eficaz que declaró ante el Eficcop que la extitular del Ministerio Público, a través del fiscal Marco Huamán, logró un acercamiento con el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales, con el fin de ser favorecida en una demanda competencial contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según dicha declaración, durante los primeros días de agosto del 2023, Benavides Vargas elaboró con sus asesores Jaime Villanueva y Miguel Ángel Girao una demanda competencial ante el TC para que la JNJ "no pueda investigar actos de gestión, sino solo de función de Fiscal de la Nación". Esto en el marco de la investigación preliminar que abrió la Junta, en abril del 2023, contra Patricia Benavides por la separación de la fiscal Bersabeth Revilla del caso que involucra a su hermana, Enma Benavides.

En ese sentido, siempre según el colaborador eficaz, la entonces titular del Ministerio Público envió al fiscal Marco Huamán a reunirse con el presidente del TC para que "la apoyen declarando fundada la demanda competencial", ante lo cual Morales habría aceptado y recomendado que se presente "antes del 20 de agosto del 2023". Además, se habría comprometido a "ayudar a la fiscal de la Nación" y, para asegurar ello, "se comprometió a designarse como ponente de la causa".

Asimismo, el colaborador eficaz reveló que Benavides "se reunía constantemente con el abogado José Luis Hauyón y Hernán Garrido Lecca en la oficina de Hauyón (...) para tratar de buscar la forma de llegar a los tribunos del TC". El plan era lograr la conexión a través del rector de la USMP, José Antonio Chang, quien aseguró tener conexión con los magistrados Gutiérrez Ticse, Dominguez Haro y Ochoa Cardich.

Luz Pacheco: "Es mentira total"

Luz Pacheco, presidenta en funciones del TC, en diálogo con RPP, cuestionó los dichos del colaborador eficaz ante el Eficcop, y aseguró que eran una "mentira total".

"Por el tono de los comentarios que he venido escuchando y publicaciones que he podido leer, se ha puesto en duda nuestra imparcialidad y, en particular, la del presidente (del TC). Llevamos meses, todo el país, conmocionado por dichos de colaboradores eficaces", sostuvo a Ampliación de Noticias.

"Ahí dice ese señor que habría ya contactado o que iba a contactar con otros tres magistrados. La mentira queda en evidencia porque ayer hemos sacado, casi por unanimidad, solo una persona tuvo voto singular, que era infundado lo que pedía el Ministerio Público de que la JNJ no la podía investigar como fiscal de la Nación", agregó.

Cabe resaltar que, el último jueves, el TC declaró infundada la demanda competencial que presentó Patricia Benavides contra la JNJ, al alegar, entre otras cosas, que el desplazamiento de los fiscales de una posición a otra dentro del Ministerio Público sí puede ser sometido a una investigación cuando se afecta un proceso en curso.

"Hemos dicho que es competencia de la junta hacer esto porque en esas decisiones que pueda tener al interno, cambiando a un fiscal de sitio o a otro, ahí podía haber alguna vulneración al trabajo que estaba haciendo la Fiscalía de investigación", resaltó Pacheco Zerga al respecto.

En esa línea, aseguró que, inicialmente, Franciso Morales fue designado como ponente de dicha causa por el pleno del TC.

"Cuando llegó la demanda competencial, y es en todos los procesos orgánicos -cuando hay acción de inconstitucionalidad, conflicto entre un poder del Estado y otro- es el pleno el que decide quién va a ser el ponente, no es por sorteo. En esa oportunidad el pleno decidió –(como) es un tema tan delicado que sea la fiscal de la Nación y la JNJ- que sea el presidente, y él aceptó", afirmó.

"Pasó el tiempo, y el presidente tenía, como éramos menos, bastante carga, y se nombró al doctor Pedro Hernández. En el pleno, el doctor Morales dijo ‘yo quisiera que algunos de los procesos orgánicos que tengo a mi cargo pasen a otros magistrados’. Y en ese momento se decidió que fuera el doctor Pedro Hernández el que asumiera este caso", agregó.

No obstante, relató que los magistrados del TC no estuvieron de acuerdo con la ponencia que presentó Hernández, el 16 de febrero pasado, ya que "todos los demás dijimos que no nos parece, nos parece que aquí la competencia sí es de la JNJ y, en todo caso, si la señora Benavides considera que se le ha vulnerado su derecho de defensa, que presente una acción de amparo".

"Al no aceptarse esa propuesta, el doctor Ochoa fue designado por el pleno como el nuevo ponente. Por eso, él vino ayer y anunció esta decisión, con un voto en contra (…) del primer ponente que era el doctor Hernández. Aclaro que no hay ninguna parcialidad, que es mentira total", puntualizó.