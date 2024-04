Óscar Urviola sobre suspensión de reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez: "El TC ha emitido una resolución acertada y oportuna"

Judiciales "El TC hace como una especie de árbitro para dirimir quién es el competente en estos casos", dijo Urviola

"El TC hace como una especie de árbitro para dirimir quién es el competente en estos casos", dijo Urviola | Fuente: Andina

El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, calificó de "acertada y oportuna" la resolución del máximo intérprete de la Constitución al suspender la reposición de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) hasta que la Corte Suprema resuelva la apelación presentada por el Congreso.

"Se trata de una resolución que el Tribunal Constitucional ha emitido en un procedimiento competencial que interpuso el Congreso de la República en contra de una resolución que emitió la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima y que dejó sin efecto las resoluciones que inhabilitaban a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la señora Tello y el señor Vásquez", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"El Tribunal Constitucional hace como una especie de árbitro para dirimir quién es el competente en estos casos en los que un órgano del Estado interfiere en las funciones de otro, que es lo que ha sucedido cuando el Poder Judicial dejó sin efecto las inhabilitaciones", manifestó.

"El Tribunal Constitucional ha emitido una resolución muy acertada y al mismo tiempo oportuna, amparado en las facultades que tiene para conocer este tipo de procedimientos (...). Cuando se dice de que el TC habría invadido las competencias del Poder Judicial, interviniendo su acción, incluso invocando una interferencia, se equivocan, porque el Tribunal Constitucional tiene facultad para suspender este tipo de resoluciones en cualquier tipo de proceso", agregó.

¿Qué sucederá tras la inhabilitación de Aldo Vásquez e Inés Tello?

Respecto al futuro de la Junta Nacional de Justicia, Urviola mencionó que, incluso si nadie quisiera ocupar los cargos dejados por Tello y Vásquez, con cinco miembros podría seguir con naturalidad sus funciones.

"La Junta Nacional de Justicia tiene suplentes, incluso que estaban ya dispuestos a asumir estas funciones, pero la intempestiva resolución de la Sala Superior Constitucional de Lima retornó a las señores Tello y Vázquez a la Junta. Esto quiere decir que existen dos suplentes que podrían muy bien asumir estas funciones. Precisamente la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia ha previsto esta situación, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, donde no hay suplentes", aseveró.

"Efectivamente podría darse esa situación en la vía de los hechos (que nadie quiera asumir). En ese caso estaríamos hablando de una Junta con cinco miembros, y me parece que todavía con cinco miembros tienen el quórum para poder funcionar y cumplir las funciones que le señala la Constitución y su ley orgánica, de tal manera que no hay una, digamos, una situación en la que no se puedan salvar muchas situaciones", culminó.