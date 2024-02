Marco Tulio Falconí sobre posible remoción de la JNJ: "Yo no estoy en ese problema"

Marco Tulio Falconí, magistrado de la Junta Nacional de Justicia, recalcó que no debe pronunciarse sobre el proceso de destitución que están llevando los miembros en el Congreso. En ese sentido, afirmó que no es un problema que le vincule, aunque recomendó que se debe llevar el tema con prudencia.

"Yo no estoy en ese problema definitivamente en primer lugar. No me puedo ni debo pronunciar porque en este proceso de amparo que duró cuatro años, la JNJ solicita de ser considerada como parte (...) No tengo ningún conflicto con los miembros. Pido a todas las autoridades actuar con prudencia por el bien del Perú", contó en el programa 'Nunca es Tarde' de RPP.

Marco Tulio Falconí reconoció que si los magistrados son destituidos por el Congreso habría un problema en el número de miembros titulares de la JNJ porque el quórum que se necesita para todos los procesos es cinco.

"El 60 % de los magistrados son provisionales, lo cual es gravísimo. El Poder Judicial ha devuelto al MEF unos 58 millones por no haberse nombrado a magistrados. Ese es el principal problema que tenemos", añadió.

TC lo devolvió a la JNJ

El abogado Marco Tulio Falconí llegó a la Junta Nacional de Justicia luego que el Tribunal Constitucional declarara fundada la demanda de amparo interpuesta por el exparlamentario contra la Comisión Especial encargada de escoger a los integrantes de la JNJ.

Este caso se remonta a diciembre del 2019, cuando la Comisión Especial le asignó a Falconí un puesto como miembro titular de la JNJ, tras quedar en quinto lugar con 81.50, pero con una bonificación del 10 %por haber sido licenciado de las Fuerzas Armadas.

Pero la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir) emitió un informe técnico que concluía que el abogado, quien acreditaba ser egresado del colegio militar Francisco Bolognesi (Arequipa), no debió recibir la bonificación, que solo corresponde a aquellos que realizaron el servicio militar acuartelado o no acuartelado.

Los integrantes de la Comisión Especial acogieron la recomendación de Servir y redujeron el puntaje de Marco Falconí; lo que supuso la anulación de la resolución que lo nombraba como miembro de la JNJ.