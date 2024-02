Aldo Vásquez: El Congreso no quiere que decidamos la continuidad o no de los titulares de la ONPE y el Reniec

Judiciales El vicepresidente de la JNJ indicó que muchos procesos disciplinarios quedarían paralizados con la eventual remoción de los magistrados

La Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer, lunes, el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomienda acusar constitucionalmente e inhabilitar por 10 años a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Al respecto, el vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, en diálogo con RPP, advirtió sobre los riesgos que implicaría para las funciones de la junta una eventual aprobación de dicho informe en el pleno del Parlamento, ya que, según dijo, significaría que la entidad "no pueda operar".

"No va a poder operar la JNJ, porque como se ha sido dicho en el informe, solo hay 4 miembros que, según el criterio del Congreso, estarían habilitados para sustituirnos, porque ya hay tres que superan los 75 años", resaltó.

"Todos los procedimientos disciplinarios que están a cargo de la JNJ, probablemente caigan en prescripción, porque tardará por lo menos un año antes de que sea sustituida la actual JNJ. Todos conocemos que hay casos emblemáticos: aquellos magistrados que están en suspensión volverán a sus funciones, muchos de los casos en trámite podrían caer en prescripción", explicó.

"No quieren que decidamos la continuidad o no de titulares de ONPE y Reniec"

Asimismo, entre los otros procesos que se verían paralizados, Vásquez Ríos señaló la decisión de la junta respecto a la continuidad de los titulares de la ONPE y el Reniec, o la convocatoria a un nuevo concurso público que elija a los sucesores en dichos organismos electorales.

"La afectación al sistema electoral es gravísima (…) No quieren que participemos de nuestra función constitucional de la decisión sobre la continuidad o no de los titulares de la ONPE y Reniec, que ya está en marcha", aseveró.

"Es decir, en los próximos meses tendría que decidirse en la JNJ si los actuales titulares de ONPE y Reniec continúan en sus funciones; y si no continúan tendríamos que convocar a un nuevo concurso", agregó.

Además, subrayó que la falta de suplentes para los magistrados de la junta podría desencadenar que el Congreso recurra a "fórmulas" acordes a sus "intereses".

"Todo queda paralizado, y con grave afectación para el servicio de justicia hasta que haya miembros titulares de la JNJ competentes para asumir las funciones. Sin embargo, hay quienes intentan algunas salidas ingeniosas. He escuchado congresistas decir que no pasa absolutamente nada, que se llama a los siguientes en la lista. Bueno, es que no se han nombrado, la Comisión Especial nombró 7 titulares y 7 suplentes, los demás no están en lista para poder acceder, sería ilegal", explicó.

"Entramos ya en un terreno de lo desconocido, en un ámbito que ya el Congreso que busca nuestra destitución podría nombrar las fórmulas que les resultan más convenientes para determinados intereses, lo cual es peligrosísimo", puntualizó.

Sobre Marco Tulio Falconí: "A la JNJ le corresponde acatar las decisiones del TC"

Por otro lado, respecto al fallo del Tribunal Constitucional que dispuso que Marco Tulio Falconía sea juramentado como magistrado titular de la JNJ, Aldo Vásquez dijo que a la junta "le corresponde acatar las decisiones del TC".

"No tengo mucho qué decir al respecto. A la JNJ le corresponde acatar las decisiones del TC. Ese es un tema que se refiere más bien a una decisión adoptada no por la JNJ sino por la Comisión Especial que nos nombró, y que consideró en su momento que al Dr. Falconí no se le podía asignar un determinado puntaje", sostuvo.

No obstante, resaltó que el fallo del TC indica que el mandato de los magistrados de la JNJ es por 5 años, argumento que también alegó ayer en la Comisión Permanente.

"En lo que a nosotros toca, más bien lo que vale la pena llamar la atención es uno de los fundamentos de la sentencia del TC en que señala con claridad, de modo expreso, cómo es que el mandato de los miembros de la JNJ es por 5 años, y se entiende desde el 2020 al 2025. Cita el TC el mismo argumento que hemos expresado ayer en el Congreso: la toma de juramento que se hizo a la Dra. Tello (…) fue por el periodo 2020-2025, y si no hay causa expresa de vacancia en razón a la edad, no puede interrumpirse ese mandato", puntualizó.