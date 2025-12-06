María Teresa Cabrera fue elegida presidenta de la JNJ para el periodo 2026-2027

Últimas Noticias
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

Fuentes de RPP en la JNJ confirmaron que la magistrada María Teresa Cabrera, vicepresidenta de dicha entidad, ahora la presidirá a partir del próximo año. Como vicepresidente de la JNJ fue elegido Víctor Hugo Chanduví.

La magistrada María Teresa Cabrera fue elegida presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para el periodo 2026-2027, cargo que ocupa actualmente el letrado Gino Ríos Patio.

Fuentes de RPP en la referida entidad de justicia confirmaron esta elección. Además, el magistrado Víctor Hugo Chanduví fue elegido vicepresidente de la junta para ese mismo periodo, cargo que actualmente ocupa Cabrera Vega.

Perfiles

La nueva titular de la entidad es doctora en Derecho, magíster en Derecho Penal, abogada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en Universidad Nacional Federico Villareal.

Además, posee un máster europeo en Dirección de la Gestión Pública UNIR (España); con especialización internacional sobre Sistema Acusatorio y Técnicas de Litigación Oral en la Universidad de Medellín (Colombia); además de especialización en Gestión Pública de la Escuela de Post Grado de la Universidad del Pacífico y especialista en Integridad y Compliance por la Universidad Continental.  

También, realizó el Curso de Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis-CEDEYAC en la Marina de Guerra del Perú (2021) y el Programa de Gestión Estratégica del Poder Aeroespacial y Ciberespacio-PROGEPAC IV en la Fuerza Aérea del Perú (2023) 

En 2020, fue elegida congresista de la república por Podemos Perú. En dicho cargo, asumió la Tercera Vicepresidencia del Congreso de la República y fue miembro titular de la Mesa Directiva, Comisión Permanente, Junta de Portavoces, Consejo Directivo, Consejo de la Medalla de Honor e integrante de las Comisiones de Fiscalización y Justicia y de Mujeres Parlamentarias (2020 - 2021).

También estuvo a cargo de la jefatura de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República y de la Dirección Nacional del Proyecto “Fortalecimiento de la Gobernabilidad y de la Representación del Congreso” ante el PNUD.

Víctor Hugo Chanduví fue elegido vicepresidente de la JNJ para el periodo 2026-2027.

Víctor Hugo Chanduví fue elegido vicepresidente de la JNJ para el periodo 2026-2027.Fuente: Presidencia Perú

Por su parte, Víctor Hugo Chanduví es abogado con más de cuarenta años de experiencia profesional. Posee el grado de doctor en Derecho y registra estudios de doctorado en Educación.

Además, es maestro en Derecho Civil y Comercial y Derecho Constitucional por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y Universidad Privada Antenor Orrego, respectivamente. 

