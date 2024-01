Marita Barreto confirmó que entrega de Fray Vásquez Castillo se negoció durante meses a través de videoconferencias

Judiciales Marita Barreto reveló que entrega de Fray Vásquez Castillo se negoció durante meses a través de videoconferencias

La fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), reveló este martes que la entrega voluntaria de Fray Vásquez Castillo a las autoridades la noche del último domingo en Puno se negoció en reuniones virtuales a través de aplicaciones de videoconferencias.

En Ampliación de Noticias, indicó que en los últimos "dos a tres meses" el Eficcop realizó "reuniones reiteradas con el investigado y su defensa a través del Google Meet y Zoom".

"(En estas reuniones) se ha venido negociando las medidas y procedimientos en el caso él decidiera entregarse", dijo y recordó que Vásquez Castillo se encontraba en calidad de prófugo desde hace casi dos años

Barreto señaló que la eventual captura del sobrino del encarcelado expresidente Pedro Castillo era importante porque desde el Eficcop entendían "que él tiene información relevante para las investigaciones" y el hecho "de querer someterse" era un "gran indicativo de que quiere colaborar con la investigación".

Vásquez Castillo tenía una requisitoria vigente por el delito de organización criminal, tráfico de influencia y otros, emitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria. Contaba con una orden de ubicación y captura, tanto a nivel nacional como internacional, para enfrentar un mandato de 24 meses de prisión preventiva por el caso ‘Puente Tarata’. La mañana de ayer, lunes, la Policía Nacional y el Ministerio Público anunciaron en sus redes sociales que se había logrado la entrega de este investigado.

Hamilton Aliaga, abogado del sobrino de Castillo, confirmó anoche en RPP que la entrega de su defendido fue el resultado de una coordinación con la fiscal Marita Barreto y el coronel Harvey Colchado, integrantes del Eficcop.

En declaraciones a Las cosas como son, el letrado indicó que su patrocinado tomó la decisión de entregarse, luego de que leyera un resumen que le preparó sobre la carpeta de investigación en su contra. Añadió que Fray Vásquez Castillo decidió entregarse por problemas de salud y familiares.

Barreto: "No podemos señalar si se trata de un colaborador"

Respecto a lo que Vásquez Castillo podría revelar al Ministerio Público tras su entrega, Barreto señaló que "es un tema de mucha reserva, porque recién estamos iniciando los procedimientos con el investigado".

La coordinadora del Eficcop indicó que por mandato legal la fiscalía no puede revelar si el sobrino del exmandatario se acogerá a la figura de la colaboración eficaz.

"No podemos señalar si se trata o no de un colaborador. Cualquier persona sometida o no a investigación puede brindar información relevante para la investigación, ya sea en calidad de investigado, de colaborador, de testigo protegido. Si es o no es colaborador eficaz no soy la persona competente para señalarlo y solo podría ser bajo la autorización de mismo colaborador eficaz", comentó.

Barreto señaló que "dentro de la tesis fiscal" Fray Vásquez "habría estado muy cercano a las altas esferas del poder dentro de la trama que el Ministerio Público desarrolla como tesis de investigación" en el caso 'Puente Tarata', en el que se indaga si él -junto al exministro de Transportes y actual prófugo de la justicia, Juan Silva- integraba una presunta red criminal liderada por Pedro Castillo que se habría dedicado a la adjudicación de obras de manera irregular.