Martín Belaunde Lossio llevaba cinco años en el penal. | Fuente: Andina

"Creo que la cárcel es un infierno, pero fortalece. Nadie quisiera regresar a una cárcel, yo tampoco, es muy duro. He estado en una cárcel de régimen especial, me han tratado bien, pero es muy duro y no se lo deseo a nadie", declaró Martín Belaunde Lossio, luego de ser excarcelado este sábado alrededor del medio día.

El empresario abandonó el penal tras pasar cinco años preso, luego de que el Poder Judicial rechazara ampliar por 12 meses más el pedido de prisión preventiva planteado por la Fiscalía por el caso Antalsis.

En declaraciones a RPP Noticias, el abogado de Belaunde Lossio, Walter Flores Chocom, aseguró que su patrocinado continuará colaborando con la justicia y coincidió con él en que se trató de un exceso de la figura de prisión preventiva, motivado por su fuga, en el 2015, a Bolivia.

“La conducta que asumió al inicio y que motivó la extradición fue un error que él cometió que no debió haber ocurrido”, explicó.

Asimismo, aseguró que se allanará plenamente en los casos en los que está siendo investigado y que colaborará con la administración de justicia. “Va a haber un allanamiento total. Creo que estar preso lo ha hecho meditar”, apuntó y agregó que es “exagerado” que una persona se encuentre presa por cinco años sin una sentencia.

Al exasesor del expresidente Ollanta Humala se le dio 24 meses de prisión preventiva por el caso Antalsis y otros 24 meses por el caso La Centralita, organización criminal que habría liderado el exgobernador de Áncash, César Álvarez, quien se encuentra actualmente cumpliendo cuatro años de prisión efectiva por el caso SISA, tras haber sido encontrado culpable del delito de colusión simple en agravio del Estado.