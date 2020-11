Martín Vizcarra se presentó ante la Fiscalía. | Fuente: RPP Noticias

El expresidente Martín Vizcarra acudió esta mañana a la Fiscalía para declarar por el caso Club de la Construcción ante el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche, titular de la Fiscal Provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial- Tercer despacho.

El pasado 13 de noviembre el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente aceptó el pedido del fiscal Juárez y dictó este viernes impedimento de salida del país por 18 meses contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco de las investigaciones por obras cuando era gobernador regional de Moquegua.

La jueza a cargo precisó que la medida durará 18 meses desde hoy 13 de noviembre y que finalizará el 12 de mayo del 2022. Cabe señalar que la Fiscalía investiga a Martín Vizcarra por la licitación del proyecto Lomas de Ilo, cuando era gobernador regional de Moquegua, entregada al consorcio Obrainsa.

Luego de que el Poder Judicial aceptara el pedido fiscal en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto cobro de coimas por parte del llamado Club de la Construcción, el expresidente sostuvo que colaborará con la justicia para aclarar las imputaciones en su contra, pese a que dijo estar en desacuerdo con la medida "por razones de fondo".

"No me voy a ir a un clínica, no voy a ir a una embajada y, menos, me voy a autoeliminar. Aquí estamos, como siempre, poniendo el pecho, dando la cara; porque no me corro. Y estaré con los peruanos donde mejor pueda servir", señaló días atrás.

Sobre este caso conocido como Club de la Construcción, hasta el momento varios aspirantes a colaboradores eficaces han señalado ante el despacho de Juárez Atoche que Vizcarra habría cobrado S/2.3 millones en sobornos de Obrainsa e ICCGSA por las obras Lomas de Ilo y Hospital de la región cuando fue gobernador.

