Martín Vizcarra dice no haber "agarrado un centavo del Estado" y que juicio oral es por el "dicho de un empresario"

Esta mañana, inició el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, en el que se le acusa por el presunto delito de cohecho pasivo propio cometido cuando fue gobernador de la mencionada región entre 2011 y 2014.

Al respecto, en breves declaraciones a la prensa, Vizcarra Cornejo se mostró confiado en un desenlace judicial favorable para él, ya que aseguró ser inocente de los cargos.

"Estamos aquí como siempre hemos estado, dando la cara. Nunca, en estos 4 años de investigación, hemos salido del país, no nos hemos corrido, las veces que la Fiscalía nos ha citado hemos ido, no hay una sola vez que no hayamos ido a una citación de la Fiscalía", sostuvo.

"Solamente recordar que, exactamente hace 4 años, cuando la Fiscalía inició esta investigación o se hizo pública, me imputaban 4 delitos. Hoy estoy aquí presente para demostrar que no he cometido ninguno, pero solo vengo por un delito, porque 3 delitos que imputaba la Fiscalía hace 4 años, la misma Fiscalía los ha archivado: asociación ilícita para delinquir, colusión agravada, abuso de autoridad, ya iba a ser muy vergonzoso para la Fiscalía que archive todo, entonces dejó uno: cohecho. Eso es lo que se va a demostrar clarísimamente en este proceso de que es absolutamente falso", agregó.

"Nunca he agarrado un centavo del Estado"

Vizcarra Cornejo aseguró que nunca tomó parte del erario público durante sus gestiones y que el comienzo del juicio oral es motivado por dichos de un empresario que habría reconocido haber cometido delitos.

"Yo he manifestado que hay tres delitos que la propia Fiscalía ha archivado, lo que queda ahora pendiente es el dicho de un colaborador eficaz. ¿Y qué cosa dice y quién es el colaborador eficaz?, eso es lo que se va a ver. Son precisamente los dueños de las empresas que yo denuncié siendo ministro de Transportes por el (caso) Club de la Construcción, son empresarios que han admitido que han cometido delitos, se reconocen como delincuentes, pero canjean la cárcel que les corresponde por una declaración falsa, porque no hay nadie que lo corrobore. Es solo el dicho de este empresario que se ha reconocido como delincuente, lo que nosotros vamos a demostrar que es absolutamente falso", explicó.

“Yo como funcionario público nunca he agarrado un centavo del Estado, y eso lo pueden corroborar absolutamente todos los funcionarios que han trabajado conmigo (...) Por eso es que el delito que me imputaban de asociación ilícita para delinquir lo han tenido que archivar, porque en este proceso, en estos 4 años, la Fiscalía ha interrogado como a 400 funcionarios públicos para ver si uno dice que yo he actuado mal o hecho algún ofrecimiento indebido, y no ha encontrado ni uno solo", prosiguió.

Por otro lado, el exjefe de Estado reiteró que José Manuel Hernández -quien fue ministro de Agricultura y Riego durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski- no fue funcionario durante su gobierno.

Cabe resaltar que Hernández Calderón es colaborador eficaz de la Fiscalía desde agosto del 2022, tras reconocer que actuó como intermediario entre la constructora Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y, presuntamente, Vizcarra Cornejo por un supuesto soborno de S/ 1.3 millones.

"El señor (José Manuel) Hernández no fue funcionario de mi gobierno, fue ministro de Pedro Pablo Kuczynski, de mi gobierno no ha sido (…) El señor Hernández era dueño de la empresa que supervisaba ICCGSA en la construcción del hospital de Moquegua, construcción de la que no estuve a cargo, porque terminó mi función de presidente regional de Moquegua. Pero después yo me entero que el hospital de Moquegua, que fue contratado por más o menos S/ 100 millones, terminó costando más del doble. ¿Y quién autorizó esa sobrevaloración del hospital de Moquegua? El señor Hernández que, con el dueño de ICCGSA, son los que dicen que he cometido delito", indicó.

Finalmente, el líder de Perú Primero dijo que "debería prosperar" el recurso que presentó su defensa para que no inicie el juicio oral en su contra el día de hoy. Según señaló, esta petición también vendría por parte de la Fiscalía.

"Yo creo que debería prosperar, peor respeto lo que diga la sala, el colegiado, porque no es solo pedido de la defensa, se va a demostrar que fue hecho también por el Ministerio Público y por la Procuraduría (...) Estoy aquí tranquilo, confiado, fuerte como siempre, y además con el respaldo del pueblo", puntualizó.