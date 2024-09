Defensa de Martín Vizcarra presentó recurso de agravio constitucional contra inhabilitación de 10 años por caso 'Vacunagate'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente Martín Vizcarra presentó un recurso de agravio constitucional ante la Corte Superior de Justicia de Lima, respecto de la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública que le impuso el Congreso de la República en 2021.

Según explicó Alejandro Salas, vocero del exmandatario, este recurso de agravio constitucional en materia de amparo va contra la inhabilitación, a raíz del denominado caso ‘Vacunagate’ y fue presentado porque ya se agotaron las vías a nivel de la justicia constitucional, por lo que ahora debe ser elevado al Tribunal Constitucional.

“Por supuestamente haberse inoculado una vacuna, situación que, por supuesto a todas luces y en virtud de los documentos ya científicos que se tienen, no era cierto, no era una vacuna, no estaba aprobada ninguna vacuna en ese momento (…) O sea, en qué parte de la norma dice que el presidente debería ser inhabilitado por esa situación, por el tema de una fase experimental, en ninguna parte”, dijo.

“Consideramos que no se ha respetado el debido proceso y es eso lo que finalmente se va a tener que dilucidar en el Tribunal Constitucional con el cual se agotaría la vía interna y nos queda pues, la vía supranacional, de acuerdo con lo que dispone la Constitución”, añadió.

Pide celeridad al Tribunal Constitucional

Asimismo, indicó que el exmandatario tendría con este nuevo recurso dos causas pendientes en el Tribunal Constitucional, por lo que dijo esperar que el máximo intérprete de la Constitución sea célere para su resolución.

“Se presenta a la Primera sala Constitucional para que esta eleve los actuados al Tribunal Constitucional. Ya está en el último estadio a nivel de la justicia interna, que es el Tribunal Constitucional, el cual esperamos como en otros casos ha sido célere que sea célere en el caso del expresidente Martín Vizcarra”, indicó.

Dijo, además, no considerar que este proceso vaya a tardar mucho tiempo y que tienen otras herramientas como las medidas cautelares. Recordó en ese sentido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tiene conocimiento de la causa del expresidente sobre presuntos abusos en su contra.

“Todo este tipo de hechos y de situaciones que van vinculadas por supuesto a un campo de una venganza política de querer sacar a un ciudadano como sea del proceso electoral, cuando ni siquiera tiene una sola sentencia que lo inhabilite penalmente se constituyen en un abuso del derecho, que no podemos permitirnos quienes consideramos y, quienes creemos en la democracia, que nuestro país debe acostumbrarse a eso, que un grupo de personas levantando la mano en el Congreso simplemente retiren candidatos o posibles y potenciales candidatos de un proceso electoral”, dijo.