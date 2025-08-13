Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Martín Vizcarra confía en que no será el quinto expresidente en llegar al penal Barbadillo: "Eso no va a ocurrir" [VIDEO]

"Eso no va a ocurrir": Martín Vizcarra aseguró que no se convertirá en el quinto presidente en el penal de Barbadillo | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Martín Vizcarra llegó a la Corte Superior de Justicia para participar en la audiencia en la que se decidirá si se acoge el pedido de 6 meses de prisión preventiva por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:41

El expresidente Martín Vizcarra llegó a la Corte Superior de Justicia en una jornada donde se decidirá si se acoge el pedido fiscal de 6 meses de prisión preventiva en su contra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

A poco de ingresar a la corte, Vizcarra fue consultado sobre si sería el quinto mandatario que estaría en el penal de Barbadillo, lugar en el que actualmente se encuentran los expresidentes Pedro Castillo, Alejandro Toledo, y Ollanta Humala y también albergó al fallecido Alberto Fujimori.

"Hay completa tranquilidad con lo que decida el juez [¿Podría convertirse en el quinto presidente inquilino en Barbadillo?] Eso no va a ocurrir porque la justicia va a hablar. Siempre me he allanado a la justicia, siempre he dado la cara. Toda la vida he dado la cara", comentó mientras recibía el apoyo de su portátil y simpatizantes a su ingreso a la corte.

Caso Martín Vizcarra

Como se recuerda, el pasado 9 de agosto se tomó la decisión de la reprogramación de la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva a Martín Vizcarra.

Así lo determinó el juez Jorge Chávez Tamariz, luego que la Fiscalía y la defensa presentaran nuevos escritos en torno al caso.

El cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional lleva adelante el juicio oral contra Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua.

Por estos casos, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial que se le imponga la pena de 15 años de prisión al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

Congreso lo inhabilitó

En junio de este año, el Congreso publicó en el diario El Peruano la resolución legislativa 014-2024-2025-CR, que oficializó la inhabilitación por diez años del ejercicio de la función pública al expresidente Martín Vizcarra Cornejo "por infracción al artículo 134 de la Constitución Política del Perú".

Vizcarra también se encuentra inhabilitado por diez años del ejercicio de la función pública, por haber incurrido en presuntas infracciones constitucionales al vacunarse irregularmente contra la COVID-19.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Martín Vizcarra barbadillo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA