Martín Vizcarra pasó su primera noche en el penal Ancón II tras ser trasladado desde Barbadillo

El expresidente Martín Vizcarra pasó su primera noche en el penal Ancón II, donde cumplirá los cinco meses de prisión preventiva que le dictó el Poder Judicial, mientras es investigado por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

La tarde de ayer, viernes, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó en un comunicado que la Junta Técnica de Clasificación dispuso que el exmandatario sea enviado al Establecimiento Penitenciario de Lurigancho; sin embargo, "por seguridad penitenciaria", se dispuso su traslado al penal de Ancón II.

Conocida la noticia, el exmandatario se pronunció en exclusiva para RPP y calificó como de "carácter política" la decisión, ya que -dijo- dos juntas clasificadoras del INPE determinaron que debía quedarse en el penal de Barbadillo, donde también se encuentran los exmandatarios Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

“Después de una semana, llegó una segunda junta de calificación, que llegó este miércoles, hace dos días. Ya desde ahí sentí algo raro, que quieran clasificar a una persona en menos de una semana. Sin embargo, la misma junta, la segunda que estuvo el miércoles, determinó que lo que me correspondía era estar aquí, en Barbadillo, y que si es que se decidía otra cosa, la propia junta me dijo que era por decisión política de otro nivel”, sostuvo Vizcarra, quien responsabilizó al Gobierno de Dina Boluarte por la decisión de su traslado a Ancón II.

Cronología del caso

Como se recuerda, el pasado 13 de agosto, el Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva a Martín Vizcarra Cornejo por los casos Lomas de Ilo y Hospital regional de Moquegua.

Al día siguiente, el INPE determinó que el expresidente cumpla los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial en el penal de Barbadillo, ubicado en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en el distrito de Ate.

No obstante, seis días después, el 20 de agosto, se declaró nula la clasificación del exmandatario en dicho penal y se dispuso que una nueva junta clasifique el centro penitenciario en el que cumplirá la medida en su contra.

La Defensoría del Pueblo expresó “su profunda preocupación” por esta decisión, y exhortó al INPE a disponer la permanencia de Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo, en atención “a su calidad de expresidente de la República”.

“La Defensoría del Pueblo reafirma que el respeto a la igualdad ante la ley es un pilar de nuestro orden constitucional, por lo que resulta indispensable que las autoridades penitenciarias apliquen las disposiciones de manera objetiva, garantizando condiciones humanas y seguras para todas las personas privadas de libertad, en especial de quienes ocuparon la más alta magistratura de la Nación”, concluyó.

Hermano de Martín Vizcarra se pronunció

El último viernes, en La Rotativa del Aire, Mario Vizcarra, hermano del expresidente, calificó el traslado hacia el penal de Ancón II como parte de "una vil persecución al ser humano".

"Se ha consumado algo que jamás pensamos que iba a ocurrir. Se ha pasado de la persecución política, que Martín padece desde hace más de 12 años, a ataques a una persecución humana, una vil persecución a la vida, una vil persecución al ser humano", declaró.

Debido a ello, anunció que presentarán un habeas corpus ante el Ministerio Público y una denuncia penal en el Poder Judicial.

"Estamos ya en estos momentos rumbo a la Fiscalía de la Nación a presentar el habeas corpus y al mismo tiempo al Poder Judicial a presentar una denuncia penal hacia todos aquellos que resulten responsables de este atropello, de esta canallada que están perpetrando contra Martín Vizcarra", zanjó.