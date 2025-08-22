Últimas Noticias
Martín Vizcarra en exclusiva a RPP previo a su traslado al penal Ancón II: Es una decisión de carácter político

Declaraciones de Martín Vizcarra.
El exmandatario habló en exclusiva para RPP. | Fuente: RPP
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

El exmandatario indicó en exclusiva para RPP que las dos juntas calificadoras que envió el INPE determinaron que esté recluido en el penal de Barbadillo y que la decisión de enviarlo al penal de Ancón II fue política.

Judiciales
00:00 · 06:57

El expresidente Martín Vizcarra indicó este viernes que su traslado al Establecimiento Penitenciario de Ancón II fue una decisión de carácter político, debido a que las dos juntas clasificadoras del INPE determinaron que debía quedarse en el Penal de Barbadillo

En declaraciones exclusivas para RPP, el exmandatario indicó que luego de su traslado al Penal de Barbadillo por disposición del INPE, una nueva junta clasificadora de dicha entidad fue a visitarlo el pasado miércoles 20 de agosto y que este grupo también determinó que debía permanecer en dicho penal.

Sin embargo, Vizcarra asegura que desde la junta le indicaron que si se decidía su traslado a otro establecimiento penitenciario era por una “decisión política de otro nivel”.

“Después de una semana llegó una segunda junta de calificación, que llegó este miércoles, hace dos días, ya desde ahí sentí algo raro que quieran clasificar a una persona en menos de una semana”, sostuvo.

“Sin embargo, la misma junta, la segunda que estuvo el miércoles determinó que lo que me correspondía era estar aquí en Barbadillo y que si es que se decidía otra cosa, la propia junta me dijo que era por decisión política de otro nivel”, añadió.

Responsabiliza al Gobierno 

El exmandatario señaló al Gobierno de Dina Boluarte de la decisión de su traslado al Establecimiento Penitenciario de Ancón II por lo que consideró como una persecución política.

“Los profesionales del INPE, profesional calificado del INPE, manifestó que me correspondía el Penal de Barbadillo, entonces desde el momento en que se toma otra decisión no es motivo de la junta, sino que es una decisión de carácter político y de persecución”, dijo.

“El INPE depende del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia depende de la presidenta Dina Boluarte. Lo digo aquí con todas sus letras. Yo estoy siendo así vejado, trasladado”, señaló.

Vizcarra también calificó la prisión preventiva en su contra como una decisión arbitraria y abusiva; sin embargo, dijo que la respetaba porque era una decisión de la justicia.

Cambio de prisión 

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso este viernes que el expresidente Martín Vizcarra sea trasladado al Establecimiento Penitenciario Ancón II para cumplir los cinco meses de prisión preventiva que se le impuso por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua'. El exmandatario ya cumplía esta medida en el penal de Barbadillo.

A través de un comunicado, la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que una Junta Técnica de Clasificación dispuso que el exmandatario sea enviado al Establecimiento Penitenciario de Lurigancho. No obstante, "por seguridad penitenciaria" dispusieron que se le traslade al penal de Ancón II.

Precisaron, además, que el ambiente en el que estará Martín Vizcarra “cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y/o psicológica”.

