Vizcarra pide seguir proceso en libertad: "No me voy a fugar, no me voy a asilar, no me voy a autoeliminar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente Martín Vizcarra rechazó este viernes la postura fiscal de que no cuente con arraigo laboral o familiar y dijo que no fugará si es que se revierte la medida de cinco meses de prisión preventiva que se le dictó por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua'.

Durante su intervención en la audiencia de apelación que presentó su defensa contra la prisión preventiva que se le impuso, el exmandatario indicó que no existen pruebas nuevas que justificaran el cambio de comparecencia con restricciones a prisión preventiva.

Asimismo, indicó que afrontará la justicia, pues consideró que hacer lo contrario sería traicionar a quienes le han expresado su respaldo.

“La justificación para no tener consistencia del arraigo laboral, así que por eso le digo que he aceptado estoicamente la prisión por estos 16 días y con fortaleza porque sé que finalmente tiene que primar la justicia”, dijo.

“Y lo que digo siempre: yo no me voy a fugar, no me voy a asilar, no me voy a autoeliminar. Voy a afrontar siempre la justicia y no voy a traicionar ni a la justicia peruana ni a los millones de peruanos que creen en mí”, añadió.

Vizcarra Cornejo también dijo haber cumplido durante todo el proceso con las reglas de conducta que se le impusieron y negó haber interferido u obstaculizado el mismo. Además, dijo que nunca fugó ni desobedeció las citaciones, por lo que consideró que las condiciones actuales no justifican una medida tan severa como la prisión preventiva.

PJ evalúa apelación

La sala penal debe resolver si confirma o revoca la medida de cinco meses de prisión preventiva contra el exmandatario evaluando los alegatos de la defensa, los elementos aportados por Fiscalía, así como el respeto a las garantías procesales.

El exmandatario cumple en el Penal de Barbadillo los cinco meses de prisión preventiva que se le impuso en el marco de los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua'.

Vizcarra regresó a dicho penal en Ate, luego de que permaneciera cuatro días en el Penal de Ancón II, a donde fue llevado desde Barbadillo por disposición del Instituto Nacional Penitenciario. Sin embargo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, anunció su regreso “de manera inmediata” a Ate.