Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Vizcarra pide seguir proceso en libertad: "No me voy a fugar, no me voy a asilar, no me voy a autoeliminar"

El exmandatario intervino en la apelación a la prisión preventiva que se le impuso.
El exmandatario intervino en la apelación a la prisión preventiva que se le impuso. | Fuente: Congreso de la República
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

El exmandatario intervino en la audiencia de apelación a la prisión preventiva que se le impuso por los casos 'Lomas de Ilo' – 'Hospital Regional de Moquegua'. Según señaló, no existen pruebas nuevas que justifiquen el cambio de la comparecencia que tenía por el de prisión preventiva.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Judiciales
00:00 · 01:44

El expresidente Martín Vizcarra rechazó este viernes la postura fiscal de que no cuente con arraigo laboral o familiar y dijo que no fugará si es que se revierte la medida de cinco meses de prisión preventiva que se le dictó por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua'.

Durante su intervención en la audiencia de apelación que presentó su defensa contra la prisión preventiva que se le impuso, el exmandatario indicó que no existen pruebas nuevas que justificaran el cambio de comparecencia con restricciones a prisión preventiva.

Asimismo, indicó que afrontará la justicia, pues consideró que hacer lo contrario sería traicionar a quienes le han expresado su respaldo.

“La justificación para no tener consistencia del arraigo laboral, así que por eso le digo que he aceptado estoicamente la prisión por estos 16 días y con fortaleza porque sé que finalmente tiene que primar la justicia”, dijo.

“Y lo que digo siempre: yo no me voy a fugar, no me voy a asilar, no me voy a autoeliminar. Voy a afrontar siempre la justicia y no voy a traicionar ni a la justicia peruana ni a los millones de peruanos que creen en mí”, añadió.

Vizcarra Cornejo también dijo haber cumplido durante todo el proceso con las reglas de conducta que se le impusieron y negó haber interferido u obstaculizado el mismo. Además, dijo que nunca fugó ni desobedeció las citaciones, por lo que consideró que las condiciones actuales no justifican una medida tan severa como la prisión preventiva.

PJ evalúa apelación

La sala penal debe resolver si confirma o revoca la medida de cinco meses de prisión preventiva contra el exmandatario evaluando los alegatos de la defensa, los elementos aportados por Fiscalía, así como el respeto a las garantías procesales.

El exmandatario cumple en el Penal de Barbadillo los cinco meses de prisión preventiva que se le impuso en el marco de los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua'.

Vizcarra regresó a dicho penal en Ate, luego de que permaneciera cuatro días en el Penal de Ancón II, a donde fue llevado desde Barbadillo por disposición del Instituto Nacional Penitenciario. Sin embargo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, anunció su regreso “de manera inmediata” a Ate.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político

En las elecciones 2026, más de nueve mil candidatos competirán por un lugar en el nuevo Congreso. Pero la contienda más reñida será por llegar al Senado, la cámara alta que regresa luego de más de tres décadas. ¿Qué funciones tendrá y por qué será estratégico para los partidos asegurar presencia en este espacio?
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Martín Vizcarra Poder Judicial Ministerio Público Caso 'Lomas de Ilo' Caso 'Hospital Regional de Moquegua'

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA