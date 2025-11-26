Últimas Noticias
Martín Vizcarra se encuentra en carceleta del PJ a la espera de que INPE decida penal donde cumplirá condena de 14 años

Martín Vizcarra estará en prisión hasta el año 2039
Martín Vizcarra estará en prisión hasta el año 2039 | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El expresidente fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El expresidente Martín Vizcarra ha sido trasladado esta tarde a la carceleta del Poder Judicial en La Victoria luego de que el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional le dictara 14 años de prisión por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. 

Un equipo de RPP estuvo presente durante todo el trasladado del exmandatario hacia dicha sede judicial. Su hermano, Mario Vizcarra, también acudió para entregar productos de aseo personal así como ropa para su familiar. 

"Se ha consumado lo que hace varios años se venía gestando: una persecución política que ahora ya determina una prisión dolorosa, muy excesiva, contra alguien por el único delito de perseguir y desenmascarar a los mafiosos", manifestó Vizcarra a los medios de comunicación. 

Militantes del partido Perú Primero llegaron hasta la carceleta del Poder Judicial para expresar su apoyo a Martín Vizcarra. Un contingente policial tuvo que acudir a dicho lugar para custodiar los alrededores hasta la espera de que el INPE decida el penal donde el exmandatario cumplirá la sentencia en su contra.

La condena a Vizcarra 

La jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, dictó 14 años de prisión efectiva para el exmandatario Martín Vizcarra tras ser hallado culpable del delito de cohecho al acreditarse que recibió S/ 2.3 millones en sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua. 

"Este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero", dijo la magistrada.

Respecto a Lomas de Ilo, el juzgado impuso una pena de seis años de prisión contra el exmandatario; mientras que, por el Hospital de Moquegua, la pena impuesta asciende a 8 años de cárcel. 

