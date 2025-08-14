Martín Vizcarra está seguro de su inocencia y confía en que se revertirá su prisión preventiva, señala su abogado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente Martín Vizcarra se encuentra seguro de su inocencia y confiado en que se revertirá la imposición en su contra de cinco meses de prisión preventiva por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua'.

Así lo indicó Erwin Siccha, abogado del exmandatario, quien fue a visitarlo al penal de Barbadillo en el distrito de Ate. Según precisó, Martín Vizcarra se encuentra de buen ánimo y reiteró que está seguro de su inocencia.

“Está en muy buen estado de ánimo, él está seguro de su inocencia y también está confiado en que esta decisión se puede revertir”, manifestó.

“Un mensaje de tranquilidad para todos sus seguidores y que simplemente esperemos que la justicia de verdad pueda ejecutarse en este caso y pueda ser revertida esta arbitraria decisión”, agregó.

Señala que no han sido notificados

El letrado indicó también que hasta el momento aún no se les ha notificado sobre la resolución de prisión preventiva que le fue impuesta en vísperas y que están evaluando las acciones pertinentes ante esta situación que consideró una vulneración de los derechos fundamentales del expresidente.

“Estamos tomando las acciones pertinentes, estamos evaluando incluso interponer denuncias penales y también acudir a los órganos de control para que puedan realizar las acciones pertinentes y sancionar a los responsables de la vulneración de derechos fundamentales del señor Martín Vizcarra Cornejo”, dijo.

El abogado solo pudo visitar una hora al exmandatario y RPP pudo conocer que el Instituto Nacional Penitenciario aún no define los horarios de visita, por lo que hoy Vizcarra no recibirá visitas de familiares.

Prisión preventiva para Martín Vizcarra

El Poder Judicial dictó la tarde de este miércoles cinco meses de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua'.

La decisión del juez Jorge Chávez Tamariz se dio luego de que considerara la existencia de un peligro procesal y de fuga en el caso del expresidente, además de un comportamiento cuestionable por parte del acusado.

Vizcarra es investigado como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio durante la licitación de las obras cuando fue gobernador de Moquegua.

De acuerdo con la tesis fiscal, Martín Vizcarra, cuando fue gobernador de Moquegua, habría recibido 2,3 millones de soles en coimas por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de los proyectos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.