Mateo Castañeda, el abogado de Dina Boluarte implicado en el caso 'Los Waykis en la sombra'

El fallecido exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio; el congresista y fundador de Podemos Perú, José Luna Gálvez, y ahora la presidenta de la República, Dina Boluarte, son algunos de los clientes que Mateo Grimaldo Castañeda Segovia ha defendido o defiende. Él actualmente cumple la medida judicial de detención preliminar mientras se le investiga por ser presunto "operador-brazo legal" de la organización criminal 'Los Waykis en la Sombra'.

Castañeda Segovia nació en Apurímac y estudió derecho en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, donde recibió el título de abogado en 1984. La página web de su estudio jurídico destaca que durante 24 años laboró en el Ministerio Público, asumiendo los puestos de abogado auxiliar, fiscal adjunto provincial, fiscal provincial, fiscal superior y fiscal adjunto supremo.

Mateo Castañeda comenzó a ser conocido a través de los medios de comunicación en 1993, tras la intervención al extinto Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial (CLAE), organización acusada de organizar una estafa piramidal que hizo perder dinero a miles de peruanos que realizaron depósitos con la promesa de recibir altos intereses. Castañeda fue designado fiscal ad hoc del caso y denunció al presidente de CLAE, Carlos Manrique Carreño.

Además, en su función como fiscal superior especializado en criminalidad organizada, Mateo Castañeda ratificó la decisión de otro fiscal que archivó la investigación por lavado de activos contra Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, según se informó en su momento.

En 2008, Castañeda Segovia intentó ser fiscal supremo titular pero el entonces Consejo Nacional de la Magistratura no aprobó su nombramiento tras la difusión de una denuncia periodística en su contra.

El abogado apeló y el caso llegó hasta el Tribunal Constitucional, que en 2012 ordenó al Consejo nombrar como fiscal supremo a Mateo Castañeda, aunque dos años después anuló esa disposición. Castañeda llevó el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recomendó al Estado llegar a un acuerdo amistoso con el demandante.

Castañeda dejó el Ministerio Público y comenzó a litigar desde su estudio de abogados. En 2012 fue defensor del exalcalde de Lima, Luis Castañeda, en el caso llamado Comunicore, nombre de una empresa a la que la municipalidad capitalina pagó más de 35 millones de soles de manera irregular. En 2013, el abogado destacó que su defendido fue excluido del caso.

Otro de los clientes de Mateo Castañeda ha sido José Luna Gálvez, investigado por presuntamente encabezar una organización criminal para conseguir la inscripción de su partido, Podemos Perú.

En diciembre de 2020, el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Jhonatan Nureña, denunció que José Luna Gálvez fue alertado sobre la investigación secreta en su contra en una reunión con la fiscal Flor Erazo que dirigía el caso y en la que participó Mateo Castañeda. Este argumentó que se reunió con Erazo porque chocó su auto con el vehículo de la fiscal.

Mateo Castañeda también defendió a Luna Gálvez de la acusación como presunto brazo financiero de la organización criminal que habría encabezado Luis Castañeda Lossio, en el caso por supuestamente recibir 480 mil dólares de la empresa brasileña OAS para su campaña electoral del 2014 para la Alcaldía de Lima. En las audiencias, Castañeda argumentó la acusación de la Fiscalía que no sustento.

En marzo último, Mateo Castañeda asumió la defensa de la presidenta Dina Boluarte ante la información sobre el uso de relojes de lujo en diferentes actividades de la mandataria. Sin embargo, para el Ministerio Público también se habría involucrado en el caso de Nicanor Boluarte, investigado por presunto tráfico de influencias en el nombramiento de prefectos para que consigan firmas a fin de inscribir un partido político.

De acuerdo al exministro del Interior Carlos Morán, a fines de marzo Mateo Castañeda lo llamó para reunirse con Dina y Nicanor Boluarte.

"El 24 de marzo recibo una llamada del doctor Mateo Castañeda para que me apersone su oficina al día siguiente en la tarde y me dijo que quería presentarme a una persona importante. En la tarde me dice que la reunión va a ser con la Presidenta de la República", relató.

De acuerdo a la declaración que hizo Dina Boluarte el 5 de abril pasado, su abogado Mateo Castañeda le recomendó no explicar a los ciudadanos el origen de los relojes Rolex, supuestamente un préstamo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder sostiene que Mateo Castañeda procuró neutralizar las investigaciones contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, ofreciendo beneficios de protección desde la más alta investidura a los coordinadores policiales, a fin de que comuniquen cualquier información sobre las investigaciones que lo implican.