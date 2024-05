Lima Carlos Morán confirma reunión donde Mateo Castañeda habría realizado ofrecimientos a Harvey Colchado

El exministro del Interior Carlos Morán dijo esta mañana que presenció cómo Mateo Castañeda, abogado de la presidenta de Dina Boluarte en el caso ‘Rolex’, habría realizado ofrecimientos irregulares al exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, a finales de abril.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Castañeda Segovia realizó ofrecimientos ilegales a dos miembros del desactivado equipo de la Policía que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Esto para archivar la investigación seguida contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

En la resolución judicial, que autorizó la detención preliminar contra Mateo Castañeda por diez días, se da cuenta de que entre febrero y marzo de este año, Castañeda se comunicó con el entonces coordinador del equipo especial de la Policía que colaboraba con el Eficcop, Harvey Colchado, y el miembro de este grupo, Walter Lozano, para ofrecerles la permanencia en sus cargos y protección a cambio de archivar las pesquisas contra el hermano presidencial.

En declaraciones a los medios de comunicación, Morán contó que fue el intermediario entre Castañeda y Colchado y que uno de los encuentros se registró el 30 de abril en el restaurante del Centro Aeronáutico del Perú, ubicado en la avenida Javier Prado (San Isidro).

“He presentado al doctor Castañeda a Colchado como, repito, porque él tenía interés en conocerlo. Eso no es inusual”, indicó al comentar que existió un primer encuentro el 14 de marzo en el restaurante Pescados Capitales.

Según su versión, Castañeda – ahora detenido preliminarmente por ser el supuesto “brazo legal de la organización criminal ‘Los Waykis en la Sombra’ – le pidió al coronel Colchado información contra el fiscal de la Nación, Carlos Villena, a cambio de beneficios en la Policía Nacional.

Morán dijo que interpretó una coacción del letrado cuando, de acuerdo con su testimonio, le comentó a Colchado que a finales de diciembre se producen los pases a retiro en la PNP.

“[Castañeda] le propone intercambiar figuritas: ‘La figurita era que él le había dicho que los enemigos no eran el coronel Colchado, sino el fiscal Villena y el fiscal supremo [Hernán] Mendoza que estaban a cargo del caso Rolex, y le proponía encontrar alguna irregularidad de ellos. Eso sí lo escuché”, declaró.

“… y la otra figura era que en diciembre se producen los pases del retiro en la Policía. A buen entendedor pocas palabras”, agregó.

El exministro del Interior detalló que cuando se produjo ese encuentro el coronel Colchado no tenía el cargo de jefe de la Diviac, puesto que fue suspendido el pasado 13 de abril, pero actuó como el agente encubierto ‘René’.

“Cuando termina la reunión, yo me quedo con el coronel Colchado, sujeto a varias investigaciones disciplinarias y encima esta propuesta ilegal; y él me dijo que no me preocupara y actuaría de acuerdo con ley. Ahora entiendo por qué: estaba como agente encubierto”, contó.

Carlos Morán señala reunión con Dina Boluarte para “dar ultimátum” a Harvey Colchado

Previamente, Carlos Morán contó que Mateo Castañeda lo citó a su estudio, ubicado en Miraflores, el pasado 24 de marzo.

El extitular del Interior señaló que ese día recibió una llamada de Castañeda, quien ese entonces era su abogado, diciéndole que quería presentarle a una persona importante. Se trataba de la presidenta Dina Boluarte, según su relato.

Morán acudió al encuentro, pero previamente había notificado a Harvey Colchado porque “intuía de qué iba a tratarse esa reunión”.

“Le pongo en advertencia a él [Colchado] y que esté atento. A los pocos minutos subo a la reunión y encuentro a la presidenta, al doctor Castañeda y al hermano [Nicanor Boluarte]”, indicó.

El exministro dijo que fue una “reunión tensa” y que la jefa de Estado había expresado su descontento con las investigaciones contra su hermano y, además, se mostraba desconfiada de la labor de Harvey Colchado.

“La presidenta comenzó a argumentar que lo que pasaba con su hermano era una situación abusiva, injusta y que el caso debería ser archivado. Le dije que las investigaciones tienen un fin y en su momento se resuelven”, apuntó.





Morán detalló que en ese momento llamó a Harvey Colchado y lo puso en altavoz para preguntarle si había alguna animadversión contra la jefa de Estado y su hermano; a lo que el coronel PNP replicó que no y que “actuamos sin ningún interés personal”:

“Le dije, el caso del hermano de la presidenta cómo está. [Colchado] me dijo ‘hasta ahora no hay ninguna prueba concreta y debería archivarse en tres meses’”, agregó.

Para Carlos Morán, la mandataria lo utilizó para darle un “ultimátum” a Harvey Colchado, a fin de “que pueda allanarse”.

Castañeda alegó el sábado, durante la audiencia de control de identidad, haber sido víctima de una “emboscada” de Harvey Colchado.

“Me ha citado a dos reuniones a través de Carlos Morán, que es mi cliente; por eso asistí a esas reuniones sin sospechar que este señor estaba grabando. Yo soy un daño colateral de una pelea por el poder”, dijo sin dar nombres.

“Cuando se investiguen las llamadas, se verá que es el general Morán que me ha estado llamando insistentemente para reunirme con su ahijado, el coronel Harvey Colchado. Ahí van a determinar que estas reuniones fueron fabricadas”, añadió.