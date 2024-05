Judiciales "No era necesario detenerme para investigarme", dijo el abogado Mateo Castañeda al recuperar su libertad

El abogado Mateo Castañeda destacó este viernes que la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional aceptara el recurso que presentó su defensa legal y revocara la orden detención preliminar en su contra. Según el letrado, no era necesaria su detención por el caso 'Los Waykis en la Sombra'.

"Me siento reconfortado porque la sala hace justicia en una investigación que es muy incipiente y que no era necesario detenerme para investigarme. En este caso, el allanamiento, como en otros casos, se pudo haber hecho para asegurar cualquier elemento que ellos consideren que sea de interés para su investigación, pero definitivamente no era necesario detenernos", manifestó en declaraciones a los medios de comunicación tras abandonar la sede de la Prefectura de Lima.

Castañeda aseveró que esta situación, en medio de las investigaciones por 'Los Waikys en la Sombra', es un grave atentado al derecho del debido proceso.

"Aquí ha habido una investigación en secreto que sí es arbitrario, porque la ley solo otorga 20 días poner en secreto alguna actuación de la investigación, no de la investigación total. Además, señala la ley que si se requiere ampliar es necesario autorización judicial. Nada de eso ha habido y lo más fundamental es que se me acusa de tratar de desactivar la Diviac y, luego, ¿quien me investiga? La propia Diviac", expresó.

Por otro lado, Castañeda, quien tiene a su cargo la defensa legal de la presidenta Dina Boluarte en el caso 'Rolex', dijo que analizará tomar acciones contra los que hablaron en su contra en los últimos días, pero, primero, aclaró que se informará.

"Algunas personas se han aprovechado de que yo estaba encerrado e incomunicado sin la posibilidad de responderles. Voy a tomar conocimiento recién porque he estado incomunicado de las frases exactas para poder responder", puntualizó.

Mateo Castañeda estuvo una semana detenido por caso 'Wayki en la Sombra' | Fuente: RPP/Fiorella Ramirez

PJ revocó prisión preliminar

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional aceptó el recurso de apelación que presentaron las defensas legales de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeada, por lo que revocó la orden de detención preliminar de diez días dictadas en su contra el pasado viernes, 10 de mayo, por el denominado caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

La jueza Sonia Torre Muñoz indicó durante la lectura de la resolución que no se cumplen los requisitos que establece el Código Procesal Penal para mantener la medida y ordenó la liberación de Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda, Noriel Chingay, Jorge Chingay y Jorge Luis Ortiz.

La magistrada argumentó que la revocación del mandato obedece a que no hay un dato sustentado con objetividad correspondiente, a lo que añadió que "no es necesaria la medida de detención preliminar y menos aún la incomunicación de los investigados”.