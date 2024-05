Abogado de Nicanor Boluarte: “La Fiscalía nunca debió solicitar esta detención preliminar y el juez nunca debió concederla”

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, alegó que la Fiscalía nunca debió solicitar la detención preliminar contra su patrocinado por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’. Esto, después de que la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional fallara a favor del hermano de Dina Boluarte y ordenara su liberación.

En el programa Nunca es Tarde, el letrado destacó el fallo de la sala presidida por la jueza Sonia Torre Muñoz; que revocó la orden del magistrado Richard Concepción Carhuancho, quien había ordenado, el pasado 10 de mayo, no solo la detención del hermano presidencial, sino también de Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte en el caso ‘Rolex’.

“La Fiscalía nunca debió solicitar esta detención preliminar y el juez nunca debió concederla. Con la contundencia que ha sido resuelta esta apelación, considero improbable un pedido de prisión preventiva; al menos, en un plazo inmediato”, declaró.

“Lo importante es que se ha marcado un parámetro que nos dice cuándo se debe proceder con una detención preliminar y cuando resulta excesiva y arbitraria”, agregó.

Nicanor Boluarte saldría en las próximas horas

Vivanco detalló que, si bien se ha ordenado la liberación de su patrocinado, Nicanor Boluarte debió regresar a la sede de la Prefectura de Lima a la espera de que se emitan los oficios correspondientes.

Así, dijo esperar que su defendido salga en las próximas horas, a más tardar a partir de la medianoche.

En ese sentido, el letrado cuestionó que a una semana después del operativo ‘Valkiria Jericó’, aún no haya recibido la carpeta fiscal donde se formula la acusación y las pruebas en contra de Nicanor Boluarte.

“Han pasado siete días desde la detención y la sala dejó sin efecto la detención preliminar, pero la Fiscalía no me da todavía la carpeta completa del caso. Me ha tomado menos tiempo conseguir un resultado en la apelación que conseguir la carpeta fiscal. Por eso no tengo información completa del caso”, apuntó.

De otro lado, Vivanco consideró prudente que exista una distancia entre Nicanor Boluarte y la jefa de Estado, para evitar “suspicacias” y “complicaciones”.

“Creo que la razón, la prudencia y la transparencia nos obligan a que haya una distancia entre uno y otro, independientemente de que no haya nada malo detrás. Creo que para evitar suspicacias y complicaciones”, puntualizó.

Según la hipótesis fiscal, Nicanor Boluarte, aprovechando el “poder de facto” dado por su hermana, se habría encargado de instrumentalizar las prefecturas y las subprefecturas provinciales y distritales de los departamentos de San Martín, Cajamarca y “otros por determinar” para hacerse de dádivas económicas y condicionarlos para captar afiliados para el registro del partido Ciudadanos por el Perú (CPP) ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).