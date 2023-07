Abogado de Mauricio Fernandini señala que "cumple con todos los arraigos" ante pedido de prisión preventiva

Gino Dagnino, abogado del periodista Mauricio Fernandini, consideró excesivo el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses contra su patrocinado, pues hasta el momento no hay pruebas de que haya incurrido en lavado de activos, por lo que no se le puede recluir para recién iniciar una investigación en su contra.

En declaraciones a la prensa desde los exteriores de la sede judicial en la que se evaluará el pedido fiscal contra el periodista y otros cuatro investigados, el abogado señaló que el Ministerio Público inicialmente investigó a Mauricio Fernandini por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho pasivo, luego se agregaron los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos. Sin embargo, precisó que no se ha demostrado nada respecto de esta última imputación.

“Si no hay, porque no hay, ya tendríamos que pedir una prisión preventiva cuando ni siquiera se ha investigado. Es eso lo que yo estoy denunciando ahora porque me parece excesivo y fuera de toda medida de la lógica. No, nuevamente repito si no existen pruebas dentro de la investigación preliminar por el delito que estás imputando, tú no puedes pedir prisión para investigar, no es así, el Tribunal Constitucional ya lo dijo, no se puede pedir prisión para empezar a investigar”, dijo.

Sobre participación de Fernandini en caso

El abogado manifestó que la participación de Mauricio Fernandini en este caso es ínfima y que así lo pudo determinar el Ministerio Público, por lo que no se pudo acoger a la colaboración eficaz y en cambio aplicó a la confesión sincera.

“La participación de Mauricio ya está señalada por él, desde el primer momento que se pone a derecho y él claramente ha señalado lo que realizó, cuando le comunica esto al Ministerio Público, ellos se dan cuenta que es una parte muy mínima, muy ínfima y no le permite acogerse a colaboración eficaz, se acoge a confesión sincera y por más que se haga escarnio de él o se trate de poner como una imagen mediática en este proceso, no va a poder incrementarse los hechos”, manifestó.

En esa línea, sostuvo que su defendido cumple con todos los arraigos, aunque precisó que en el arraigo laboral el periodista cuenta con ingresos por parte de rentas, así como por parte de su productora de contenido audiovisual y de clases de marinera.

Asimismo, dijo que han logrado contestar al requerimiento fiscal, pese a que se les notificó a las 4 de la tarde del último lunes y que el pedido consta de 5 104 hojas. Añadió que tuvo conocimiento de que una de las defensas de los otros investigados habría solicitado una prórroga para la audiencia; sin embargo, esta debe ser planteada durante el inicio de la audiencia.