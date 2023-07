Audiencia de solicitud de prisión preventiva contra Sada Goray y Mauricio Fernandini se realizará este martes

Judiciales El pedido de prisión preventiva se formalizó esta madrugada

El Ministerio Público informó que la audiencia judicial en la que se verá la solicitud de 36 meses de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros 4 investigados, tendrá lugar mañana, martes, a las 4pm.

La entidad precisó que la sustentación de dicho pedido estará a cargo del fiscal provincial Cristhian Niño Torres, del equipo tres de la Fiscalía Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP).

Como se sabe, la Fiscalía formalizó hoy, lunes, el pedido de prisión preventiva contra los referidos investigados tras vencerse el plazo de 10 días de prisión preliminar impuesto contra ellos, el pasado 7 de julio, por la Corte Superior Nacional.

#LoÚltimo Equipo Especial contra la Corrupción del Poder - Equipo 3, a cargo del fiscal provincial Cristhian Niño Torres, sustentará el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses contra Sada Goray Chong y otros cinco detenidos, mañana martes 18, a las 4 de la tarde. pic.twitter.com/iLAPbkXzVx — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 17, 2023

Reacciones

Tras conocerse la formalización de la solicitud fiscal, RPP Noticias pudo conversar con Violeta Chong, madre de Sada Goray, en las inmediaciones de la Prefectura de Lima. Ella señaló que, en las próximas horas, la familia convocará a una conferencia de prensa en la que, según dijo, se presentarán documentos y pruebas que demostrarían la inocencia de su hija.

Además, reiteró que se ha producido una injusticia contra Sada Goray al haber sido detenida por pedido de la Fiscalía.

Por su parte, el abogado del periodista Mauricio Fernandini, Gino Dagnino, señaló esta mañana que no fue notificado por la Fiscalía sobre el pedido de prisión preventiva contra su patrocinado, pero que era una situación que "esperaba".

"No tenemos todavía conocimiento oficial de este pedido de la Fiscalía. No nos sorprende porque era algo que se esperaba que podría llegar, pero más allá de las noticias de la prensa, no hemos sido todavía notificados. Así que estaremos al tanto para poder ejercer su defensa”, indicó a RPP Noticias.