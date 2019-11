| Fuente:

El miembro del Tribunal Constitucional, Carlos Ramos, quien votó a favor del hábeas corpus que pidió la liberación de Keiko Fujimori, dijo que tomó tal decisión porque consideró que, tras la disolución del Congreso en septiembre pasado, el partido de la lideresa perdió "fuerza suficiente" para obstruir a la justicia.

En el programa 'Nada está Dicho' de RPP, Ramos mencionó que en su momento Fuerza Popular tuvo 73 congresistas y tenía el control de numerosas comisiones del Congreso y de la Mesa Directiva y "posiblemente [...] una gran influencia sobre el Poder Judicial" y el Ministerio Público, como lo revelaron las investigaciones periodísticas sobre el caso 'Los cuellos blancos del puerto'. No obstante, indicó que la situación es diferente.

"A lo que hay ahora, tengo la impresión de que hay elementos como para pensar que esta influencia [...] no tiene la fuerza suficiente para pensar en una obstrucción de la justicia", señaló.

No obstante, indicó que "no diría que (esa influencia) se ha diluido", pero que no cree que sea "suficientemente eficaz".

Derechos fundamentales

Ramos defendió la decisión del TC de liberar a Keiko Fujimori como un voto en mayoría a favor de la protección de los derechos fundamentales que están en la Constitución. Además, mencionó un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2011 sobre los excesos de la prisión preventiva.

Afirmó que ha sido congruente con sus convicciones y recordó que en 2018 votó por la liberación de Ollanta Humala y Nadine Heredia a partir de un enfoque pro persona. En ese sentido, negó las versiones que lo acusan de haber virado su voto a favor de la lideresa de Fuerza Popular, tras supuestamente haber ventilado una opinión diferente.

"Nunca me mostré en contra del hábeas corpus, bastaba que leyeran mi voto en el caso Humala-Heredia, que está orientado en un principio pro persona, para que fuera predecible cual sería mi actuación. He sido congruente", manifestó.

Testimonio de Jorge Yoshiyama

El magistrado también se refirió al testimonio de Jorge Yoshiyama a la fiscalía, en la que afirmó que Keiko Fujimori conocía de los aportes de Odebrecht a su campaña, declaración que no fue incluida en la evaluación del Tribunal Constitucional sobre el caso.

Indicó que este nuevo elemento apareció con posterioridad a la presentación del hábeas corpus, lo que constituyó un problema técnico contra el principio de la oportunidad. Además, señaló que se trataba de un elemento de prueba que tenía que ver "con la determinación de la responsabilidad penal".

"No es un tema sobre el cual podamos pronunciarnos [...] lo nuestro no es un tribunal penal, es un Tribunal Constitucional, tenemos que preservar los derechos constitucionales".