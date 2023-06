Ministerio de la Producción aclara que exesposo de Sada Goray no recibió sueldo desde el cambio de Gobierno

El Ministerio de la Producción señaló en un comunicado que el exesposo de la empresaria Sada Goray, Luis Mesones Odar, no percibió ninguna remuneración como parte del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) durante los seis meses que estuvo en el puesto en el gobierno de Dina Boluarte.

La institución descartó que el Consejo Directivo del ITP haya sesionado después del 7 de diciembre del 2022, fecha en la que asumió el cargo Boluarte, porque hay una reestructuración interna. Sin embargo, Mesones recién fue retirado del cargo el martes 13 de junio.

"El señor Mesones desde el cese de sus funciones en el Ministerio de la Producción no ha ocupado ningún otro cargo dentro del sector. El mencionado Consejo Directivo no ha sesionado desde el cambio de gobierno del 7 de diciembre del 2022, por la reestructuración interna que se ha venido realizando en la institución. Por lo tanto, no ha percibido dieta o sueldo alguno, ni tampoco tomado decisiones sectoriales", se lee en el documento.

Su designación se dio el pasado 9 de enero y sus servicios fueron concluidos recién este martes 13 de junio, donde se le dan "las gracias por los servicios prestados". Esta resolución para su salida lleva la firma de Dina Boluarte y el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes.

#AHORA | El Ministerio de la Producción informa lo siguiente: pic.twitter.com/jXSNCH8HX1 — Ministerio de la Producción (@MINPRODUCCION) June 14, 2023

Luis Mesones Odar es exesposo de Sada Goray, quien es investigada en la Fiscalía por haber pagado presuntamente un soborno de S/ 4 millones para cambiar a parte del directorio del Fondo MiVivienda durante la gestión de Geiner Alvarado como ministro de Transportes.

Según el testimonio del periodista Mauricio Fernandini, quien se acogió a la confesión sincera ante el Ministerio Público, Goray se reunió en su domicilio con Salatiel Marrufo donde se habrían acordado los pagos.

La Fiscalía realizó la semana pasada unas diligencias preliminares en la sede del Fondo Mivivienda para recabar información sobre la presunta capacitación brindada por Sada Goray.

No fueron a Fiscalización

La empresaria Sada Goray, el exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo; y el periodista Mauricio Fernandini estaban citados para responder ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por los supuestos actos de corrupción en el Fondo Mivivienda. Sin embargo, ninguno asistió y mediante oficios confirmaron que no asistirán y solicitaron la reprogramación de la toma de declaraciones.