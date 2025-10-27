Fiscalía incauta cuatro barras de oros valorizadas en más de 12 millones de soles

Representantes del Ministerio Público determinaron que el propietario de las barras de oro no acreditó un origen legal del mismo. Además, pretendía exportarlo a la india e Italia.

El Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos entregó al Estado cuatro barras de oro que fueron incautadas como parte de una investigación por el delito de lavado de activos proveniente de actividades de minería ilegal.

Se trata de cuatro lingotes con un peso total de 34.86 kilos y un porcentaje de pureza del 80 %, los cuales están valorizados en USD 3 648 945.86, equivalente a S/ 12 329 423.17.

El oro fue traslado, por orden judicial, de un almacén ubicado en el Callao a las bóvedas del Banco de la Nación a nombre del Programa Nacional de Bienes Nacionales (Pronabi).

Como parte de las diligencias previas, las representantes del Ministerio Público determinaron que el propietario de las barras de oro no acreditó un origen legal del mismo. Además, pretendía exportarlo a la india e Italia. En tal sentido, el cargamento fue inmovilizado en un almacén del Callao, para su posterior incautación con fines de comiso.



Inmovilizan barra de oro valorizada en más de S/ 3 millones

Días atrás, el Ministerio Público informó que ha logrado inmovilizar una barra de oro de aproximadamente siete kilos, valorizada en $ 972 070.32 (equivalente a más de 3.2 millones de soles), presuntamente proveniente de la minería ilegal.

En un comunicado, la institución indicó que la barra de oro, cuya pureza es de 99.56 %, fue hallada en un almacén aeroportuario del Callao.

“La carga fue detectada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) -debido a que no se acreditó un origen legal- y se alertó al Ministerio Público para las diligencias correspondientes”, se lee en el texto.

La investigación, a cargo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, apunta a que la barra de oro -presuntamente proviene de actividades de la minería ilegal en Arequipa- estaba a punto de ser exportada a Italia.