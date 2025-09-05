Fiscalía inmoviliza barra de oro proveniente de la minería ilegal valorizada en más de medio millón de dólares

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público, por medio de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, inmovilizó una barra de oro de más de cinco kilos.

Esta medida -según indicó en un comunicado- se tomó tras sospechar que el lingote estaría vinculado a actividades de minería ilegal en el distrito puneño de Putina.

La diligencia de inmovilización del metal precioso, valorizado en 528 218.33 dólares (equivalente a casi 2 000 000 de soles), se realizó en un almacén aeroportuario del Callao.

Fiscalía señaló, además, que están siendo investigados por este caso Juan Carlos Hanco, Efraín Nina, Miguel Ortega y dos empresas individuales de responsabilidad limitada, por el presunto delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal.



El hecho

El Ministerio Público informó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la empresa que tiene como representante legal a Efraín Nina pretendía exportar la barra de oro a la India; sin embargo, la carga fue detectada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) debido a que no se acreditó un origen legal, por lo que alertaron a las autoridades.

Cabe señalar que dicha empresa -relacionada a la compra y venta de mineral proveniente de Puno y Madre de Dios- fue constituida en el 2023 y traspasada al año siguiente a Efraín Nina, y tenía como proveedora y procesadora de minerales a la otra compañía, cuyo gerente es Miguel Ortega.

Finalmente, la Fiscalía indicó que la barra de oro permanecerá en una bóveda de la misma sede aduanera mientras continúan las investigaciones.