Montoya califica como "insolencia" que el Poder Judicial pida control difuso para ley que disminuye imputabilidad penal a 16 años

El congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia), en diálogo con RPP, se pronunció a favor de la reciente promulgación de la Ley 32330 que modifica la normativa para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

La norma, publicada el último sábado en el diario oficial El Peruano, modifica los artículos 20 y 22 del Código Penal y tres artículos del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para que los jóvenes de dicho grupo etario sean procesados penalmente como adultos.

"De acuerdo con la norma. Acá estamos protegiendo al real adolescente, el que no comete delitos está protegido por la ley. Pero uno que comete delitos como violación, sicariato, participar en bandas organizadas, ese ya no es un adolescente, esa es una persona que está agrediendo a la sociedad. Está siendo el enemigo de todos. Entonces, requiere tener las mismas medidas que los adultos", indicó Montoya Manrique.

Asimismo, criticó el pronunciamiento que emitió el Poder Judicial a raíz de la oficialización de esta normativa. La entidad calificó a la ley como inconstitucional y señaló que "las juezas y jueces están facultados para ejercer control difuso e inaplicar esta ley cuando resulte contraria a la Constitución o a los tratados internacionales".

Ante ello, el parlamentario de Honor y Democracia calificó de "insolencia" esta posición, ya que "las normas que da el Congreso son para cumplimiento obligatorio de todos".

"El Poder Judicial ha sacado un comunicado realmente espeluznante. O sea, un poder del Estado diciendo que no va a cumplir las normas que ha emitido el otro poder del Estado que es autónomo. Las normas que da el Congreso son para cumplimiento obligatorio de todos y uno de los que tiene que preocuparse de que sea así es el Poder Judicial y no decir que no la va a cumplir y que va a aplicar control difuso. O sea, esto es una insolencia, por emplear la palabra más suave que se me ocurre en este momento", refirió.

Además, Montoya resaltó que los adolescentes entre 16 y 17 años que incurren en delitos como los que establece la norma tienen que ir a un penal, "sin excepciones".

"Sí, a un penal tendrían que ir. Tendrían que ir a un penal, no debería haber excepciones. Ante un asesino, un criminal, un extorsionador, un delincuente de marca mayor, por llamarlo de alguna forma [...] Esos no son jóvenes, no se le va a tratar con mano de seda a un criminal de 18, 17 años y a uno de 19 con mano de hierro", sostuvo.

Montoya a favor de que la presidenta Boluarte viaje al Vaticano

Por otro lado, el congresista Montoya dijo que está a favor de que la presidenta Dina Boluarte viaje al Vaticano para estar presente en la ceremonia de entronización del papa León XIV, Robert Prevost, natural de Estados Unidos y nacionalizado peruano.

"Desde mi punto de vista, yo siempre me he opuesto a los viajes de la señora presidente. En este caso, estaría de acuerdo en que salga. Es importante la imagen del Perú en el Vaticano. También para que hable con el papa, tenga una audiencia y le pida que visite el país. Eso es un deseo y anhelo de todos los peruanos", señaló.

En ese sentido, indicó que su bancada aún no tiene una postura consensuada sobre el tema, pero que ha hablado con dos parlamentarios que también están a favor del viaje oficial de la mandataria.

"He conversado con dos parlamentarios que están de acuerdo con lo que digo, no con más porque no ha habido oportunidad", refirió.

Finalmente, Montoya indicó que el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, convocado para presentarse este lunes ante la Comisión de Defensa, deberá informar "sobre la nueva situación de estado de emergencia" en la provincia de Pataz, lugar donde fueron asesinados 13 trabajadores tras ser secuestrados.

"Va a ser para que informe sobre la nueva situación de estado de emergencia donde la responsabilidad la tienen las Fuerzas Armadas, eso es lo que corresponde recién a partir de ahora. Antes de eso, el tema de responsabilidad [era] de la Policía Nacional. Entonces, queremos saber cómo es que se ha pedido esta situación de emergencia, si se ha tenido en consideración los marcos legales existentes y qué tipo de acciones van a realizar para poder controlar la criminalidad tan exagerada que hay en Pataz hace tanto tiempo", enfatizó.