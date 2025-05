César Acuña sobre pedido de licencia y viajes al exterior: "Es normal que yo visite lugares en donde pueda estar tranquilo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, justificó su pedido de licencia y viajes realizados al extranjero, argumentando que sus desplazamientos no representan un gasto público para su gestión.

"Porsiacaso, mi chofer lo pago yo; mi camioneta, lo pago yo; mi gasolina, lo pago yo. O sea, no le cuesta ningún centavo. Además, el hecho mismo que yo utilice mis días que me corresponde en salir fuera del Perú, no es malo", sostuvo.

En esa línea, indicó que "como funcionario público, tengo la potestad de pedir licencia".

Cuando se le insistió, Acuña se justificó indicando que “si una persona tiene la posibilidad, en vez de quedarse en el Perú y salir al extranjero, sale al extranjero”.

"Yo tengo mi casa en Madrid, tengo mi casa en Estados Unidos. Entonces, creo que es normal que yo vaya a visitar lugares donde pueda estar tranquilo. Las únicas personas que tienen que reconocer el trabajo en la región es la población", señaló.

Caso Yessenia Lozano y censura a Adrianzén

Por otro lado, Acuña descartó que exista un "delito" en la colocación de su fotografía en la oficina del Centro de Modalidades Formativas del Congreso de la República, en donde es jefa Jacqueline Yessenia Lozano Millones, militante del partido Alianza para el Progreso (APP).

"Si ustedes hacen un reconocimiento a todas las oficinas, como del Ministerio del Interior o el Ministerio de Transportes, está la foto de la presidenta. Entonces, yo creo que no es delito, no es irregular. Lo que pasa es que hay una foto de César Acuña. Si hubiera sido otra foto, nadie hubiera tomado atención", declaró a los medios.

Además, reiteró que su partido político no apoyará la moción de censura presentada contra el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, por la masacre de 13 trabajadores en Pataz.

“Nosotros no buscamos inestabilidad, no buscamos censura, interpelaciones, y menos ahora a un año de que acabe el Gobierno”, sostuvo.