Germán Juárez Atoche habló con la prensa peruana tras culminar el interrogatorio a Jorge Barata. | Fuente: RPP

El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato, aseguró que el expresidente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata “prácticamente” confirmó la existencia del llamado ‘Club de la Construcción’ durante el tercer día de interrogatorios al que fue sometido el empresario en Curitiba.

“La diligencia ha sido más corta, porque han sido preguntas más puntuales, ya que ya había declaraciones anteriores de funcionarios y lo que ha hecho es corroborar algunos datos”, comentó en diálogo con la prensa tras la finalización de la diligencia.

“De manera genérica, ha señalado algunas empresas que conformaban el grupo del ‘Club de la Construcción’. Incluso, ha señalado de Odebrecht también pertenecía a este club”, sostuvo.

Juárez Atoche refirió que Barata confesó que dicho grupo ya estaba formado cuando llegó al Perú. “Este ‘Club de la Construcción’ en el tiempo ha venido evolucionando”, apuntó a la prensa que lo esperaba afuera de la Prefectura de Curitiba.

Interrogatorio en “stand by”

Al ser consultado por el frustrado interrogatorio al expresidente de la constructora brasileña OAS José Adelmário Pinheiro Filho, conocido como Leo Pinheiro, el fiscal aseguró que esta diligencia está en “stand by” debido a que el acuerdo de delación premiada al que se ha acogido no ha sido homologado aún.

“Los abogados están aduciendo que previamente debe homologarse un acuerdo de colaboración eficaz que están llevando en Brasil. Mientras no se homologue ese acuerdo al que se refieren los abogados, no podemos tomarle alguna declaración porque existe una cláusula se sigilo, que no puede dar ninguna declaración para otra autoridad”, remarcó Juárez Atoche.

Leo Pinheiro debía responder a los fiscales peruanos sobre los aportes a la campaña del NO a la revocatoria de Susana Villarán y la concesión de la Línea Amarilla durante la gestión de Luis Castañeda Lossio. La primera audiencia estuvo programada para el lunes, pero fue suspendida hasta en dos oportunidades por el impasse antes mencionado.