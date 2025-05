Ollanta Humala denuncia "detención arbitraria": "Aún no me han notificado la sentencia y eso me impide apelar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente Ollanta Humala denunció este viernes que sufre una detención arbitraria y que presentó una queja ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ya que hasta el momento sigue sin ser notificado formalmente de la sentencia en su contra por lavado de activos.

"Hoy cumplo 18 días de detención y el Tribunal, presidido por la jueza Nayko Coronado, no me ha notificado aún de la sentencia, impidiéndome apelar. También he pedido a la Autoridad de Control se realice un registro informático de las computadoras del Tribunal que me sentenció para saber hasta qué día y hasta qué hora se siguió corrigiendo dicha sentencia", se lee en un tuit del expresidente en la cuenta de X.

El exmandatario adjuntó en el mensaje una imagen donde se observa que la queja funcional ya fue interpuesta por su abogado, Wilfredo Pedraza.

Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron condenados a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos, a raíz de los aportes irregulares que recibieron de Odebrecht y el Gobierno de Venezuela para las campañas presidenciales de 2006 y 2011. El expresidente fue recluido en Barbadillo; mientras que la exprimera dama se encuentra con asilo político en Brasil.

Orden de captura internacional

El Poder Judicial también ordenó la ubicación y captura a nivel internacional de Ilan Heredia Alarcón, hermano de Nadine Heredia, condenado a 12 años de prisión por el delito de lavado de activos. Ello luego de que el Ministerio Público informara que el hermano de la ex primera dama se encuentra en Brasil.

La información sobre el paradero del hermano de la primera dama fue dada a conocer la semana pasada por Magno Malta, un senador opositor brasileño, quien indicó a ATV que Ilan Heredia “posiblemente ya está en Brasil”.

Según la Fiscalía, este personaje habría sido responsable de administrar los aportes ilegales utilizados para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011.