Óscar Arriola aseguró que Wanda del Valle será extraditada a Perú tal como sucedió con Sergio Tarache

El general, Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), afirmó que “con absoluta seguridad” Wanda del Valle correrá la misma suerte que Sergio Tarache y será extraditada desde Colombia para que responda en el país por su proceso judicial.

La expareja sentimental del abatido delincuente, Christopher Fuentes, alias 'Maldito Cris', es sindicada por la presunta comisión del delito de conspiración y ofrecimiento para el sicariato en agravio del coronal PNP, Víctor Revoredo.

Al respecto, Arriola explicó en el programa Nunca es tarde de RPP que “el ofrecimiento para el delito de sicariato es un delito potente y transnacional”, en el cual “los Estados nos hemos comprometido en actuar proactivamente en una cooperación franca y firme”.

Cabe precisar, que hace una semana, el Ejecutivo oficializó la resolución suprema que aprueba la extradición activa de la ciudadana venezolana de 26 años sobre quien pesa una orden de prisión preventiva de 18 meses.

Respecto al confeso feminicida, Sergio Tarache, el alto mando oficial sostuvo que gracias a un trabajo coordinado “se logró su captura (en Bogotá) y 10 meses más tarde ahora está extraditado y en estos momentos pasará a un establecimiento penal con prisión preventiva”.

Madre de Katherine Gómez pidió cadena perpetua para feminicida

Sergio Tarache es procesado por el feminicidio de Katherine Gómez, ocurrido el pasado 18 de marzo del 2023. Al respecto, Cynthia Machare, madre de la víctima, indicó que con la extradición se culmina "el primer capítulo" de un largo camino para lograr que se le condene con cadena perpetua.

"Me siento muy tranquila, de ver que mi insistencia, mi perseverancia, tiene frutos. Colombia me respaldó, me apoyó, me cumplió", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Hoy se culmina el primer capítulo, se abre otro que es una nueva lucha porque le den la condena máxima, que es la cadena perpetua", agregó.