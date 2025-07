Patricia Benavides insiste en su pedido al Poder Judicial para excluir a Delia Espinoza de investigaciones en su contra

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La defensa legal de Benavides alega en su demanda de habeas corpus una presunta vulneración y amenaza de su libertad individual | Fuente: Andina

La exfiscal de la Nación Patricia Benavides insistió en su pedido al Poder Judicial para que se excluya a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, de las investigaciones que afronta y se anule la resolución judicial que ordenó su suspensión temporal en el cargo por el plazo de 24 meses.

A través de su defensa legal, Benavides presentó un recurso de apelación para revocar la resolución que emitió el juez constitucional Juan Carlos Núñez el último 18 de julio, en la que declaró "improcedente" la demanda de habeas corpus en la que formuló ambos pedidos.

Ante ello, el magistrado Núñez Matos resolvió, el último 23 de julio, "conceder con efecto suspensivo" este recurso de apelación y remitirlo a la Primera Sala Constitucional de Lima, instancia que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes procesales involucradas.

La defensa legal de Benavides alega en su demanda de habeas corpus una presunta vulneración y amenaza de su libertad individual | Fuente: RPP

La resolución apelada

La defensa legal de Benavides alega en su demanda de habeas corpus una presunta vulneración y amenaza de su libertad individual y derechos conexos, así como también al debido proceso, y el respeto al principio de objetividad por parte de Espinoza Valenzuela al haber iniciado "indebidamente" diligencias preliminares en su contra por el presunto delito de falsedad ideológica,

También sostiene que Delia Espinoza estaría vulnerando el principio de objetividad, ya que manifiesta un interés personal en el desarrollo de la investigación a raíz de sus recientes declaraciones a los medios de comunicación.

No obstante, el juez Nuñez Matos determinó que el procedimiento de investigación fiscal no incide de manera directa en una posible vulneración de algún derecho vinculado a la libertad individual de la persona, " lo cual conlleva a concluir que las presuntas irregularidades alegadas por la parte demandante y que estarían siendo llevadas por la fiscal demandada no dan lugar a la interposición de un habeas corpus correctivo".