Chofer y copiloto del 'Cofre' no conocían el destino del vehículo tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo

Joseph Grandez López y Nilo Irigoin declararon como testigos en la audiencia del juicio oral contra Castillo Terrones por los hechos que sucedidos el pasado 7 de diciembre.

El suboficial PNP Joseph Michael Grandez López, quien fue chofer del 'Cofre' que trasladó a Pedro Castillo tras su fallido golpe de Estado, declaró como testigo en la audiencia del juicio oral contra el expresidente y afirmó que en ese momento no conocía a dónde debía llevar al entonces jefe de Estado. Según manifestó, apenas tuvo interacción con el exmandatario ese día.

"Nos llamaron para decirnos que simplemente nos 'activáramos'. Las escoltas se 'activan' porque iba a salir el señor (Pedro) Castillo, no sabíamos el destino, por eso es que nos indican recién en el trayecto cuál es el lugar donde iriamos. El señor Castillo solo me preguntó por qué no avanzábamos (cuando los detienen en la avenida Garcilaso de la Vega)", señaló durante su manifestación en el juicio.

Por su parte, Nilo Aladino Irigoin Chávez, quien aquel día estaba como copiloto en el 'Cofre', manifestó que tampoco conocía el lugar donde iba el presidente hasta que él mismo se lo confirmó. Además, comentó que en aquel momento todo el traslado del entonces mandatario era muy extraño.

"Cuando sale el vehículo ahí recién el suboficial Grandez (quien manejaba el auto) me pregunta a dónde nos dirigimos y yo le consulto al presidente el lugar a donde iríamos. Él me dice que era la embajada de México, entonces yo le aviso al chofer. No era situación normal, era lento el traslado presidencial y no habían las 'liebres' (las motos policiales) durante el trayecto. Llegamos a la avenida Garcilazo para el auto, luego veo al personal armado que apuntaba al 'Cofre'", indicó.

Como se recuerda, cuando el exmandatario da su mensaje a la Nación, abordó un auto junto a su familia para ir a la embajada de México y permanecer en dicho lugar; sin embargo, es detenido por la Policía Nacional en la avenida Garcilaso de la Vega y trasladado a la Prefectura de Lima. Luego de ello el Poder Judicial acepta el pedido de la Fiscalía para dictarle prisión preventiva.

Más acusaciones en su contra

Por su parte, el excomandante general de la Policía Nacional Raúl Enrique Alfaro Alvarado confirmó que el 7 de diciembre de 2022, durante el fallido golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo sí le pidió el cierre del Congreso, intervenir a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y brindar seguridad a su familia en las casas de Betssy Chávez y el expremier Aníbal Torres.

En su calidad de testigo, ratificó lo declarado por el general en retiro de la Policía Nacional Jorge Angulo Tejada durante la audiencia del juicio oral contra Pedro Castillo por los cargos de rebelión.