INPE modifica normativa sobre clasificación de internos para que expresidentes sean ubicados en penal de Barbadillo

"Por primera vez, el INPE ha decidido normal el internamiento de los expresidentes en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo", señala el comunicado | Fuente: Andina
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

En aplicación de esta nueva norma, el exmandatario Martín Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo a fin de que cumpla con los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial por los casos Lomas de Ilo y Hospital regional de Moquegua.

El Instituto Nacional Penitenciario - INPE modificó la norma sobre "Clasificación de Internos Procesados y Sentenciados en los Establecimientos Penitenciarios a Nivel Nacional" a fin de que los expresidentes sean ubicados en el penal de Barbadillo.

"Por primera vez, el INPE en toda su trayectoria institucional ha decidido normal el internamiento de los expresidentes de la República en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, constituyendo esta acción como una medida histórica", se puede leer en el comunicado.

Mediante la Resolución Presidencial No 264-2025-INPE/P, se dispone incorporar en el artículo 1 el numeral 9.11 del punto 9 para que la JuntaTécnica de Clasificación del Establecimiento Transitorio de Lima, al realizar la clasificación de un interno que haya tenido la condición de expresidente de la República, lo ubique en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo por razones de seguridad, "independientemente del régimen penitenciario y puntaje alcanzado".

Martín Vizcarra fue trasladado a penal de Barbadillo en aplicación de nueva norma

En virtud de esta nueva norma, el exmandatario Martín Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo a fin de que cumpla con los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial por los casos Lomas de Ilo y Hospital regional de Moquegua.

Como se recuerda, este caso comenzó en marzo del 2021, luego de las declaraciones brindadas por aspirantes a colaboradores eficaces ante el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche sobre presuntos sobornos de empresas vinculadas al caso ‘Club de la Construcción’, a cambio del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y de la construcción del Hospital de Moquegua.

Según la tesis fiscal, Martín Vizcarra, cuando fue gobernador de Moquegua, habría recibido 2,3 millones de soles en coimas por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa para ayudarlos a adjudicarse con los proyectos 'Lomas de Ilo' y el Hospital de Moquegua.

INPE penal de Barbadillo Expresidentes

