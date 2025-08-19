Últimas Noticias
Betssy Chávez retoma huelga de hambre y deja carta testamentaria

El Ministerio Público pidió 25 años de prisión para Betssy Chávez tras ser acusada como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado.
El Ministerio Público pidió 25 años de prisión para Betssy Chávez tras ser acusada como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

A través de una carta testamentaria que dio a conocer su abogado, Betssy Chávez señaló que adopta esta medida debido a que le es “humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe)".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Judiciales
00:00 · 02:57

La exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chavez, procesada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre del 2022, decidió retomar y radicalizar su medida de huelga de hambre en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde está actualmente recluida.

A través de una carta testamentaria que dio a conocer su abogado Raúl Noblecilla, mediante sus redes sociales, Chávez Chino señaló que adopta esta medida debido a que le es “humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe)”, entidad “adscrito al Ministerio de Justicia y que responde directamente a Dina Ercilla Boluarte Zegarra”.

En la misiva, Betssy Chávez pide le permitan realizar una videollamada con la finalidad de poder despedirse de sus padres.

Asimismo, solicita que sus restos sean entregados a su abogado Raúl Noblecilla en la Morgue Central de Lima, con el fin de que se cumplan las diligencias legales correspondientes y sea él quien los traslade a su ciudad natal, Tacna.

Cabe recordar que el Ministerio Público pidió 25 años de prisión para la extitular del Consejo de Ministros tras acusarla como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado.

Betssy Chávez denuncia chantaje sexual y sobornos en penal

El pasado 10 de julio, Betssy Chávez denunció ser víctima de actos de corrupción, chantaje sexual y cobro de cupos en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Así lo indicó durante su intervención en una de las audiencias por el juicio oral que se le sigue a raíz del intento de Golpe de Estado de Pedro Castillo

También señaló como responsable de cualquier atentado en su contra a la directora del penal Nelly Aquino Guardales.

Chávez sostuvo que la funcionaria ha convertido el penal “en su patio trasero” y que -supuestamente- ha permitido que internas con poder adquisitivo sean las “dueñas” del establecimiento penitenciario a cambio de dádivas.

“Los actos de corrupción en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde yo me encuentro, para mí es muy penoso y vergonzoso vivir diariamente el chantaje sexual, los sobornos, el pago por celdas, a través de dádivas, obtener economatos con pago de cupos”, dijo en aquella oportunidad. 

“La verdad es que he de señalar directamente a la señora directora Nelly Aquino Guardales que ha convertido el penal en su patio trasero. Trabajan de la mano con internas con poder adquisitivo, a quienes les permiten ser las dueñas del penal a cambio de dádivas”, añadió.

