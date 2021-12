Pedro Castillo reconoció ante la Fiscalía los chats con el excomandante general del Ejército, según su abogado

Culminó diligencia fiscal en Palacio de Gobierno. | Fuente: RPP Noticias

El abogado Eduardo Pachas, quien ejerce la defensa legal del presidente Pedro Castillo, aseguró que el jefe de Estado respondió a todas las preguntas del Ministerio Público y de la Procuraduría General del Estado como parte de la investigación preliminar por la presunta injerencia en el proceso de ascensos de oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea.

En declaraciones a la prensa, el abogado del presidente señaló que durante la diligencia se reconoció la validez de los chats entre el jefe de Estado con el entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra, y se explicó, además, el contexto en el cual sucedieron estos hechos.

"No ha habido ningún nombramiento irregular, no ha habido ninguna acción por parte de favorecer a alguien, por el contrario, el señor presidente ha dado toda la información a la Fiscalía. Queda claro que los nombramientos no han sido irregulares, sino (que) han seguido su conducto regular. Se ha respetado lo que ha venido del Ministerio de Defensa, los cuadros que ellos han traído, y no se ha alterado en ningún momento los resultados", precisó.

"No hay ningún tipo de recomendación. Los chats, en efecto, el señor presidente tiene una conversación como con todos los ministros, y en este caso sería con el comandante general Vizcarra, en ese momento. Hay una conversación, ya he explicado el contexto, que ha quedado dentro de la investigación que tiene el fiscal. La investigación es reservada, sin embargo le digo que ya la información se ha dado y sí se han reconocido los chats y el contexto de la conversación se ha explicado", agregó.

Pachas también indicó que el Despacho Presidencial se encuentra dispuesto a darle "todas las facilidades" a la Fiscalía a fin de esclarecer estos hechos. Del mismo modo, reiteró que el jefe de Estado está dispuesto a entregar la documentación y la información que el Ministerio Público solicite.

El pasado 11 de noviembre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició una investigación preliminar al ahora exministro de Defensa, Walter Ayala, y al exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, así como a los que resulten responsables por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal en el escándalo de los ascensos militares, donde se determinó recibir la declaración en calidad de testigo del presidente Pedro Castillo.



"Diligencia se ha llevado a cabo de acuerdo a ley"

El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, participó este martes de la diligencia de recepción de la declaración testimonial del presidente Pedro Castillo, la cual estará a cargo del fiscal adjunto supremo Ramiro González.

A su salida, Soria indicó que esta es una primera fase de la investigación preliminar que ha iniciado el Ministerio Público y precisó que como Procuraduría ha emitido un acta sobre cómo se ha desarrollado esta diligencia.

"Procede que se sigan realizando las indagaciones por parte de la Fiscalía de la Nación. Recordemos que estamos en una investigación preliminar. Es una primera fase. Hay que revisar y analizar varios elementos y es lo que se está realizando", manifestó.

"Las diligencias de la Fiscalía de la Nación o de las fiscalías provinciales son decididas por los propios órganos del Ministerio Público, la Procuraduría no interviene (...) Hemos participado de acuerdo a lo que el Código Procesal Penal señala, por lo cual se ha levantado un acta que va a formar parte de la investigación", recalcó.

Asimismo, Soria Luján afirmó que el presidente Pedro Castillo respondió a las interrogantes del Ministerio Público y todo el procedimiento se siguió de acuerdo a la ley.

"Él (Pedro Castillo) ha contestado personalmente las preguntas como se tiene que hacer en el procedimiento, de acuerdo a la ley. La diligencia que de hoy día se ha llevado de acuerdo a ley", aseguró.

