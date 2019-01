CAL evalúa suspender colegiatura al fiscal Chávarry.q | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, enfrenta su momento más difícil al interior del Ministerio Público. A los pedidos para que renuncie al cargo se suma la posibilidad de que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) suspenda su colegiatura como una medida de emergencia para apartarlo del cargo.

El Consejo de Ética es el organismo encargado de revisar la denuncia interpuesta por un grupo de representantes de organizaciones civiles por una presunta infracción al Código de Ética del Abogado por haber mentido sobre su relación con el exjuez supremo César Hinostroza y su presunta relación con la presunta organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

Este tema ha generado discrepancias en la interna del CAL. Por un lado, Walter Ayala, presidente del Comité de Ética, cuestionó el pasado jueves la inasistencia -por tercera vez- de tres de los cinco consejeros a una sesión convocada con carácter de urgencia para revisar la situación de Pedro Chávarry. Sin embargo, María Elena Portocarrero, decana del Colegio de Abogados de Lima, recordó que Ayala tiene pendiente una recusación.

María Elena Portocarrero precisó que mientras que el Tribunal de Honor revise la recusación en su contra, Ayala "no puede participar en el procedimiento". Pese a los pedidos para acelerar el trámite, la titular del CAL señaló que no se pueden omitir instancias para evitar que una posterior resolución pueda ser declarada nula.

"Nosotros no avalamos ningún acto de corrupción. Acá no hay ningún blindaje, simplemente un debido proceso que se está llevando en forma legal y tiene que pasar por etapa. Nosotros no podemos dejarnos llevar por la efervescencia. Si encontramos responsabilidad, el CAL va a responder drásticamente, pero eso no quiere decir que vamos a omitir salvaguardar el derecho al debido proceso", señaló a RPP Noticias.

Por su parte, Walter Ayala precisó que el Tribunal de Honor emitió una resolución sobre la recusación en su contra el pasado 30 de noviembre. Sin embargo, aclaró que dos días antes, el 28 de noviembre, ya había emitido su voto respecto a la situación de Pedro Chávarry. En ese sentido, consideró que tiene la facultad de convocar a una sesión de emergencia para analizar el futuro del fiscal de la Nación.

"Si bien es cierto yo no puedo intervenir, sí puedo convocar porque soy el presidente. Ayer convoqué a una reunión y mi voto ya está dado. Lo que iba a hacer los señores consejeros era dar su voto pero el mío ya está dado", señaló.