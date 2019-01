Pedro Chávarry. | Fuente: Andina

Pedro Chávarry afirmó que en el allanamiento llevado a cabo en la noche del viernes por el fiscal José Domingo Pérez, existió "actividad de inteligencia e infiltración" por parte de una capitana de la Policía Nacional.

Según Chávarry, ello quedó evidenciado en el informe de inteligencia que presentó el fiscal Pérez al momento del allanamiento. Asimismo, asegura que la capitana PNP Jackelin Arana Gonzáles "admitió el acto de infiltración e inteligencia en nuestras oficias".

Mediante un comunicado en su cuenta de Twitter, el titular del Ministerio Público comentó que el fiscal provincial ingresó al despacho de la Fiscalía de la Nación con la finalidad de allanar las oficinas de su asesor. Sin embargo, se le informó que esos ambientes pertenecían a otros asesores, pese a lo cual "igual ingresó".

En ese sentido, consideró que esta diligencia refleja "abuso de autoridad, prevaricato e improvisación" de parte de Pérez Gómez porque las oficinas intervenidas no pertenecían al asesor Juan Duarte Castro.

¿Error de oficinas?

Siempre de acuerdo con el fiscal de la Nación, Juan Manuel Duarte no tiene dos oficinas, sino solamente una y está debidamente identificada. No obstante, Pérez Gómez "procedió a realizar su diligencia en las oficinas de asesores que no realizan ninguna actividad de coordinación parlamentaria como las que ejecuta Duarte Castro".

Además, "estaba tan improvisado el sustento de la diligencia, que al darse cuenta del error, quiso ingresar a la fuerza a otras oficinas para las cuales no tenía autorización". Una de ellas, dice Chávarry, pertenece al jefe de protocolo de la Fiscalía de la Nación que cumple labores específicas para la organización y puesta en marcha de eventos institucionales. Por ello, habría decidido lacrar estas oficinas para una próxima diligencia.

Finalmente, resaltó que las investigaciones fiscales deben servir para establecer la verdad, no para "forzar subjetividades y mentiras con la intención de hacerlas aparecer como verdad absoluta".

"Soy y seré del Ministerio Público. Daré mi vida y todas mis fuerzas por defender nuestra autonomía y la democracia", agregó.