PJ admite a trámite recurso de Guido Bellido que busca que se archive delito de afiliación a grupo terrorista

El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación que presentó el congresista Guido Bellido con el que busca que se archive el delito de afiliación a organización terrorista que le atribuye la Fiscalía por una presunta vinculación con los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona del VRAEM.

El Juez Wilson Verastegui determinó que el recurso de apelación que interpuso el Legislador, a través de su defensa legal, cumple los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal para ser admitido.

El Parlamentario demanda que la instancia superior revoque la resolución que emitió dicho magistrado, el último 21 de agosto, en la que declaró "infundada" una solicitud de excepción de improcedencia de acción que presentó su defensa legal y reformándola declare "fundada" su solicitud y ordene el archivo de dicho delito que le atribuye la Fiscalía en este proceso penal.

La defensa legal del Legislador establece como agravio que la resolución apelada vulnere los principios de presunción de inocencia en perjuicio de su patrocinado en este caso.

Ante ello, el Juez Verastegui Gálvez resolvió el último 9 de octubre "conceder" este recurso de apelación y remitirlo a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto en los próximos días.

Inicio de juicio oral contra Cerrón, Bermejo y Bellido

El 9 de octubre pasado, el Juez Wilson Verastegui emitió una resolución en la que autoriza el inicio de un juicio oral contra el prófugo Líder de Perú Libre Vladimir Cerrón, los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido y otros por una presunta vinculación con los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona del VRAEM

El magistrado dispuso remitir todo lo actuado en este caso, con la acusación fiscal respectiva, al Juzgado Penal Colegiado Nacional que corresponda a fin de que fije fecha y hora para el inicio del juicio oral sobre este caso.

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo y delitos Conexos del Distrito Fiscal de Huánuco pidió 25 años de prisión para Vladimir Cerrón así como su inhabilitación definitiva para ejercer cargo público al acusarlo por los presuntos delitos de afiliación a organización terrorista y obstrucción a la investigación del delito de terrorismo en agravio del estado.

La instancia fiscal también pidió 20 años de prisión para los Congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido así como la inhabilitación definitiva de ambos para ejercer cargo público al acusarlos por el presunto delito de afiliación a organización terrorista en agravio del estado.

La Fiscalía también pidió cadena perpetua para el no habido cabecilla terrorista Victor Quispe Palomino y penas de entre 5 y 20 años de prisión y también cadena perpetua para los demás implicados en este proceso penal.

En tanto, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior pidió que Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, Guido Bellido y otros dos acusados paguen, en forma solidaria, la suma de 100 mil soles de reparación civil a favor del estado por el delito de afiliación a organización terrorista.

La defensa legal del también pidió que el Líder de Perú Libre y otros cuatro acusados paguen, en forma solidaria, la suma de 30 mil soles por concepto de reparación civil a favor del estado por el delito de obstrucción a la investigación del delito de terrorismo.

