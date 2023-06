PJ ordenó que Westfield Capital y First Capital sean incorporadas como “tercero civil responsable” en proceso a PPK y otros

Las empresas Westfield Capital Limitada y First Capital Inversiones y Asesorías Limitada (ahora First Capital S.A.C) deberán asumir el pago de una eventual reparación a favor del Estado en caso de que no puedan hacerlo con sus bienes el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros, en el proceso penal que se les sigue por lavado de activos.

Así lo resolvió el juez Jorge Chávez Tamariz, quien declaró fundado el requerimiento realizado por la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato, a fin de que estas empresas sean incorporadas como “tercero civil responsable” dentro del proceso penal.

El magistrado adoptó esta medida al tomar en cuenta la tesis de Fiscalía, la cual sostiene que estas empresas, en su condición de personas jurídicas, fueron utilizadas por sus titulares Pedro Pablo Kuczynski y el empresario chileno Gerardo Sepúlveda Quezada para cometer el delito de lavado de activos.

Para ello, ambas compañías realizaban asesorías financieras a la empresa brasileña Odebrecht en los proyectos de Irrigación Trasvase Olmos, de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 02 y 03, así como Vías Nuevas de Lima.

En esa línea, el magistrado concluyó que es “justificable” que ambas empresas deban ser incorporadas como “tercero civil responsable” en este proceso penal seguido al exmandatario, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda y otros por el presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal en perjuicio del Estado, a raíz de este caso.

Rechazo a apelación de First Capital

Previamente, la Tercera sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó el pedido de la empresa First Capital Inversiones y Asesorías Limitada para ese excluida del proceso penal contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski y otros por el caso Westfield Capital, vinculado a Odebrecht.

La sala superior declaró infundado el recurso de apelación presentado por la referida empresa para anular la resolución del magistrado Chávez Tamariz, quien ordenó que se le incorpore en el proceso penal por pedido de la Fiscalía. La empresa buscaba que otro juez emita un nuevo pronunciamiento por este caso, pues consideraron que Chávez Tamariz no tuvo una debida motivación en su resolución.

No obstante, la sala superior determinó que la decisión de Chávez Tamariz no adolece de vicios, pues ha decidido con corrección la incorporación de esta empresa al proceso penal.