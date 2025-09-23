Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

PJ rechazó demanda de habeas corpus de Vladimir Cerrón para anular mandato de prisión preventiva de 24 meses en su contra

Vladimir Cerrón permanece en la clandestinidad desde el 6 de octubre del 2023.
Vladimir Cerrón permanece en la clandestinidad desde el 6 de octubre del 2023. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El dictamen de prisión preventiva forma parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político Perú Libre.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial rechazó el pedido del prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, para anular el mandato de prisión preventiva por 24 meses que se dictó en su contra en la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político Perú Libre.

El juez constitucional de Lima, Juan Torres, declaró improcedente una demanda de habeas corpus que interpuso Cerrón Rojas, a través de su defensa legal, para que se declare la nulidad de la resolución que emitió el juez Leodan Cristóbal Ayala, el último 3 de junio, en la que declaró infundada la solicitud que hizo para que se varie dicho mandato de  prisión preventiva que pesa en su contra por otra medida menos gravosa (comparecencia) y se declare también la nulidad de la resolución que emitió la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, el 4 de julio último, en la que rechazó su recurso de apelación y  confirmó la referida decisión judicial.

La defensa legal de Vladimir Cerrón alega un supuesto atentado contra la libertad individual de su patrocinado tras desestimarse en dos oportunidades su pedido de variación de prisión preventiva por comparecencia.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

No obstante, el juez Juan Torres determinó en su resolución emitida el 18 de setiembre, a la que tuvo acceso RPP, que en este caso no se evidencia que se hayan afectado los derechos constitucionales referidos al debido proceso en su vertiente de la debida motivación de resoluciones.

“Habiéndose resuelto la situación jurídica del beneficiario y atendido los pedidos efectuados por la defensa del mismo, y al ser una facultad inherente al juez penal la evaluación del caso en concreto, no pudiendo la justicia constitucional alterarlo o impedirlo, puesto que ello constituiría una intromisión al proceso penal instaurado”, precisa el magistrado en su resolución.

El juez juan Torres precisa que bajo estas circunstancias no procede una demanda de habeas corpus “cuando –los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”.

Este es el último mandato de prisión preventiva que pesa sobre el líder de Perú Libre, quien permanece en la clandestinidad desde el 6 de octubre del 2023 a raíz de la condena de tres años y 6 meses de prisión que se dictó en su contra por el delito de colusión simple a raíz del caso “Aeródromo Wanka”, sentencia que ,el último 26 de marzo,  fue revocada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y lo absolvió en este proceso penal.

res_2025118620203323000456524 by wmilla

Te recomendamos

Entrevistas ADN

El Tribunal Constitucional no declaró inocente al prófugo Vladimir Cerrón, precisó abogado

Julio Delgado Rodríguez explicó que el tribunal ordenó al poder judicial precise el momento en que se produjo el "acto colusorio" o de corrupción para determinar si la prescripción se ha alcanzado o no.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Vladimir Cerrón Poder Judicial PJ Judiciales

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA