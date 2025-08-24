PJ evaluará este lunes pedido de Vladimir Cerrón para ser excluido de investigación por presunto financiamiento ilegal de campañas electorales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial evaluará este lunes 25 de agosto si ordena o no excluir al prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, de la investigación preparatoria abierta sobre el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político Perú Libre.



En una audiencia virtual a realizarse desde las 9:00 a. m., el juez Leodán Cristóbal Ayala analizará un recurso de excepción de cosa juzgada que presentó Cerrón Rojas, a través de su defensa legal, para no ser investigado en la Fiscalía por los presuntos delitos organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado a raíz de este caso.



El magistrado escuchará los argumentos de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión respecto al recurso presentado por Vladimir Cerrón en este proceso penal.



La excepción de cosa juzgada es un recurso legal que se presenta en un proceso judicial para impedir que se vuelva a juzgar un caso que ya ha sido resuelto por una sentencia firme a fin de proteger la estabilidad de las decisiones judiciales y evitar que las partes puedan litigar indefinidamente sobre el mismo asunto.



Vladimir Cerrón permanece prófugo

Cerrón Rojas afronta esta investigación preparatoria bajo mandato de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial por el plazo de 24 meses.



Vladimir Cerrón permanece en la clandestinidad desde el 6 de octubre del 2023 a raíz de la condena de 3 años y 6 meses de prisión que se dictó en su contra por el caso Aeródromo Wanka, sentencia que luego fue anulada por la Corte Suprema, el último 26 de marzo, absolviéndolo de los cargos que se le atribuían en este caso.