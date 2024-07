PJ revocó 36 meses de prisión preventiva a Carlos Revilla por caso 'Los intocables de la corrupción'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El exdirector de Provías Descentralizado, Carlos Revilla, recuperará su libertad luego de que la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocara, por unanimidad, el mandato de prisión preventiva por 36 meses que se le impuso por el caso ‘Los intocables de la corrupción’.

El tribunal superior reformó así el extremo de la resolución emitida por el juez Miguel Quevedo Melgarejo el lunes 11 de marzo en la que impuso esta medida restrictiva contra Revilla Loayza como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por los presuntos delitos organización criminal y colusión agravada en perjuicio del Estado.

Comparecencia

Asimismo, determinó que en este caso no existe peligro procesal por lo que dispuso que dicho investigado afronte en adelante esta investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia restrictiva, sujeta a reglas de conducta, como el pago de una caución económica de 30 000 soles, además, de la obligación de no ausentarse de la localidad donde reside, no comunicarse con sus coimputados, así como con el expresidente Martín Vizcarra, y presentarse a la autoridad fiscal y/o judicial en cuanto sea requerido, entre otras.

El colegiado superior precisó en su resolución que en caso de incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta impuestas, queda expedita la prerrogativa de revocarse la medida de comparecencia con restricciones y dictarse prisión preventiva contra el investigado, previo requerimiento respectivo por parte del representante del Ministerio Público que interviene en este caso.

La sala superior ordenó la inmediata excarcelación de Revilla Loayza; siempre y cuando no registre orden de detención, prisión preventiva y/o condena a pena privativa de libertad efectiva, dictado por la autoridad competente.

De acuerdo con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, ‘Los intocables de la corrupción’ están dedicados a promover lobbies ilícitos para apropiarse de dinero del Estado a través de contrataciones públicas fraudulentas en Provias Descentralizado que, según colaboradores eficaces, se habrían realizado durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra.