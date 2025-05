Poder Judicial analiza presentar recurso de inconstitucionalidad contra ley que modifica la extinción de dominio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial analiza presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que establece modificaciones al proceso de extinción de dominio, promulgada por el Ejecutivo el pasado 9 de mayo. Así lo anunció su presidenta, Janet Tello.

En declaraciones a la prensa, la titular de la Corte Suprema dijo que el Poder Judicial tendrá “una decisión firme” a quincenas de junio.

Tello Gilardi destacó que el sistema de extinción de dominio, que permite incautar los bienes de origen ilícito, ha permitido recuperar más de 772 millones de dólares procedentes de actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de armas, la corrupción, entre otros.

“La propiedad es inviolable cuando es adquirida dentro de los márgenes legales y lícitos. Pero cuando esto no es así, entonces no hay ningún derecho de propiedad que debe ser respetado, porque lo que el sistema persigue no es la persona, sino al bien. Aquella persona que no puede comprobar el origen lícito, pues lo pierde”, declaró.

Asimismo, la magistrada resaltó que la recuperación de los bienes de origen ilícito se ha traducido en la creación de hospitales y escuelas.

“Esto está demostrado en el 82.2 % del total de sentencias dictadas en el sistema, que no han sido impugnadas. Este sistema se dirige específicamente al testaferro, porque qué delincuentes o cabecilla no va a tener los bienes a su nombre; por lo general, estos muebles figuran a nombres de personas que no tienen cómo acreditar”, señaló.

Cabe precisar que el cambio en la normativa establece que la extinción de dominio proceda con una sentencia firma en última instancia en casos vinculados con delitos considerados graves.

Fiscalía de la Nación presentó demanda de inconstitucionalidad

La semana pasada, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que establece modificaciones al proceso de extinción de dominio.

En entrevista con Nativa, la titular del Ministerio Público indicó que "es una ley que no está ayudando para la lucha contra la corrupción, la criminalidad organizada y el lavado de activos".

"Dicha ley no ha incorporado lo que es la criminalidad organizada propiamente dicha, tampoco al lavado de activos ni a la corrupción. Se ha dejado a estos tres ilícitos penales que azotan al país. La criminalidad organizada precisamente que es la que está cometiendo los sicariatos, las extorsiones que ya llegaron a los barrios más humildes no solo de Lima sino de todo el Perú", remarcó.

Asimismo, la fiscal de la Nación dijo que se está preparando también una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330 que modifica la normativa para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.