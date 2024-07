Poder Judicial levantó congelamiento de cuentas bancarias de Estudio Villaverde

El congelamiento de estas cuentas bancarias había sido un pedido de la Unidad de Inteligencia Financiera, el cual fue convalidado por el despacho de la jueza Barrueto Guerrero el 22 junio del 2022.

El Poder Judicial levantó la medida de congelamiento de las cuentas bancarias del Estudio Villaverde S.A.C, vinculado al empresario Zamir Villaverde, a raíz de una investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos relacionado con el caso Puente Tarata.



La jueza Soledad Barrueto acogió la solicitud que hizo la defensa legal de este estudio para que se levantara esta medida al sostener que el último 29 de febrero el Ministerio Público archivo esta investigación seguida a dicha persona jurídica, decisión que fue declarada consentida el 20 de mayo de presente año.



Al respecto, la magistrada determinó que este hecho ha sido corroborado por su despacho al indicar que durante la audiencia previa en la que se analizó este pedido, la Fiscalía informó que se ha procedido con archivar la investigación que se seguía contra dicho estudio por los hechos que dieron lugar a este caso, razón por la cual la medida de congelamiento administrativo de fondos no puede mantenerse



"Ahora bien, contextualizado el estado actual de la investigación, la misma que ha concluido con una disposición fiscal que precisa que respecto de la solicitante no procede formalizar investigación preparatoria sobre los hechos que dieron lugar a la investigación, existen razones fundadas en derecho para amparar el pedido del solicitante, máxime si conforme a la resolución primigenia, este juzgado convalidó dicho congelamiento por el plazo de la investigación, por lo que al no existir esta, la medida ha perdido eficacia, ya que no hay posibilidad de que se torne inejecutable cualquier acción civil derivada del delito que se pudiera interponer para el resarcimiento que diera lugar, al haberse decidido por parte el Ministerio Público archivar la investigación, ni tampoco hay riesgos concretos que los fondos de la persona jurídica comprendida en la presente investigación, existentes en el sistema financiero estén vinculados por estos hechos al lavado de activos provenientes de delitos de corrupción de funcionarios, ya que la decisión fiscal que a la fecha se encuentra firme, así lo ha señalado", preciso la magistrada en una resolución emitida el último 25 de junio a la que tuvo acceso RPP.



La jueza Soledad Barrueto dispuso comunicar su decisión a la Unidad de Inteligencia Financiera Perú para que proceda a levantar el congelamiento administrativo de fondos de estas cuentas bancarias, siempre y cuando no se oponga a un mandato judicial dispuesto por otro órgano jurisdiccional debiendo informar a su despacho sobre el cumplimiento de la orden emanada con motivo de la emisión de esta resolución.

La magistrada también determinó que se proceda a levantar la alerta respecto a estas cuentas bancarias siempre y cuando no se oponga a mandato judicial dispuesto por otro órgano jurisdiccional.