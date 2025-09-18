Poder Judicial volverá a evaluar medida cautelar de Delia Espinoza para evitar suspensión en el ejercicio del cargo de fiscal de la Nación

La Junta Nacional de Justicia evaluará este viernes 19 de septiembre la propuesta que hizo la vicepresidente de esta entidad, María Teresa Cabrera, para que se disponga la suspensión temporal de Delia Espinoza en su función de fiscal suprema titular y como fiscal de la Nación por un plazo de 6 meses.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial volverá a evaluar la solicitud de medida cautelar que presentó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que se suspenda, de manera provisional, los efectos de cualquier procedimiento disciplinario iniciado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en su contra por no haber ejecutado la resolución administrativa que emitió dicha institución, el último 12 de junio, en la que se ordenaba la reposición de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación y su reincorporación como fiscal suprema titular.

Esto debido a que la Tercera Sala Constitucional de Lima declaró “nula” la resolución que emitió el juez Juan Torres, el último 14 de julio, en la que declaró “improcedente” esta solicitud de medida cautelar en la que, además, la titular del Ministerio Público pide que se suspenda de manera provisional, los efectos de la resolución de la Junta Nacional de Justicia.

La sala superior adoptó esta medida al determinar que la resolución recurrida adolece de graves defectos en la motivación, que vulnera las garantías del debido proceso, consagrado en el artículo 139° numeral 3, de la Constitución Política del Estado, “por lo que en aras de preservar estas garantías cumplir, con el principio constitucional de la instancia plural, consagrado también en el numeral 6 de esta norma fundamental11, la resolución recurrida debe ser declarada nula”.

Mediante una resolución emitida el último cinco de septiembre, a la que tuvo acceso RPP, el tribunal superior ordenó que el juez Juan Torres emita una nueva resolución respecto a esta solicitud de medida cautelar, teniendo en cuenta consideraciones establecidas en este caso.

La sala superior precisa que “la declaratoria de nulidad de la resolución recurrida no significa que la nueva resolución que debe emitirse sea en uno u otro sentido, solamente se exige que los fundamentos que la sustenten sean debidamente motivados y razonados”.

En esta solicitud de medida cautelar la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, también demanda que se declare la vigencia del acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos en la que se la designó en el cargo de fiscal de la Nación por el periodo que establece dicha disposición constitucional.



JNJ evaluará este viernes si dispone la suspensión temporal de Delia Espinoza

La titular del Ministerio Público presentó esta solicitud de medida cautelar para preservar el estado actual del ejercicio legítimo del cargo evitando un desplazamiento arbitrario o el inicio de procedimientos disciplinarios en su contra mientras se resuelve el fondo de una demanda de amparo que interpuso para que se anule dicha resolución administrativa que emitió la Junta Nacional de Justicia en favor de Patricia Benavides.



Cabe recordar que la Junta Nacional de Justicia evaluará este viernes 19 de septiembre la propuesta que hizo la vicepresidente de esta entidad María Teresa Cabrera para que se disponga la suspensión temporal de Delia Espinoza en su función de fiscal suprema titular y como fiscal de la Nación por un plazo de 6 meses, como parte del procedimiento disciplinario ordinario que se le inició por presuntamente haber cometido faltas graves y faltas muy graves e infringir la ley de carrera fiscal al no ejecutar la resolución administrativa que emitió la Junta Nacional de Justicia, el ultimo 12 de junio, en la que disponía la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y su reincorporación como fiscal suprema titular.