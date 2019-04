El abogado la decisión del juez para dictar 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, | Fuente: RPP

César Nakazaki, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, se pronunció este viernes respecto de la prisión preventiva por 36 meses que dictó el Poder Judicial en contra de su defendido como parte de las investigaciones que se le siguen por el caso Odebrecht.

En declaraciones a la prensa, Nakazaki cuestionó la decisión del juez, debido a que no se tomó en cuenta el estado de salud de Kuczynski. En esa línea, criticó la falta de reflexión del juzgado tras la muerte del expresidente Alan García.

“El tema de salud no tiene ningún interés en este caso. Eso evidentemente demuestra que la muerte del expresidente García no ha hecho reflexionar a algunos operadores de justicia”, comentó el abogado a su salida del juzgado.

Denunció errores del juez

Nakazaki también consideró que hubo errores por parte del juez los cuales atribuyó a su “falta de experiencia”. Agregó que no se tomó en cuenta la declaración de Marcelo Odebrecht sobre Kuczynski en la que niega que el exmandatario haya realizado una gestión a favor de la constructora brasileña.

“El juez haciendo desastre corta la declaración de Marcelo Odebrecht y no analiza la parte donde se le pregunta textualmente a Marcelo Odebrecht si Kuczynski hizo una gestión a favor de Odebrecht y él lo niega expresamente (…) Que el fiscal no lo considere, entiendo porque es un cazador, pero que un juez, que es el garante de la libertad me preocupa, lo voy a atribuir en la mejor buena fe a su falta de experiencia”.

Anunció apelación

El abogado de Kuczynski también adelantó que apelarán al fallo judicial y dijo que tras presentar el recurso, la sala tiene hasta dos días para resolver. Dijo también que en algún momento pensaron en recusar al juez por sus decisiones, pero prefirieron que el proceso avanzara.

"Sí vamos a apelar. Tenemos tres días para poner recurso de apelación y la sala 48 horas para resolver así que esperamos revertir a nivel de sala de apelaciones el error en el que ha incurrido el juez. Ya esto no sorprende porque desde el auto de detención preliminar ya evidenciaba errores. Incluso en un momento pensamos en algún momento en recusarlo, pero la idea era avanzar el proceso. Ahora lo que toca es esperar que la próxima semana la sala de apelaciones resuelva".