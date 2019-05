El presidente del Poder Judicial declara sobre la prisión preventiva. | Fuente: RPP

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, consideró como un exceso las prisiones preventivas dictadas por 36 meses y señaló que en agosto contarán con nuevas pautas para la aplicación de esta medida, luego de que se lleve a cabo un pleno casatorio.

Al ser consultado por RPP Noticias sobre el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa Susana Villarán, el titular de Justicia comentó: "No para la exalcaldesa, para cualquier persona 36 meses me parece que es un exceso. Lo establece la ley, pero me parece que esa ley debería modificarse".

Lecaros Cornejo recordó que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana han emitido informes respecto a las prisiones preventivas en Latinoamérica y específicamente en el Perú, indicando en ambos casos que en el país se están cometiendo excesos con esta medida restrictiva de la libertad.

Por ello, reiteró que se llevará a cabo en agosto un pleno casatorio de jueces supremos para "establecer las pautas que se necesitan para poder dictar la prisión preventiva".

En ese sentido, evitó detallar si se logrará un acuerdo sobre el tema antes o después de que se resuelva la casación presentada por la defensa de Keiko Fujimori a la orden de prisión preventiva que cumple desde noviembre.

"Son absolutamente independientes. No sabemos cuál se resolverá primero, si el pleno casatorio o la casación, pero el pleno ya está programado para agosto, o sea en agosto tiene que salir el acuerdo plenario", precisó.

Además, Lecaros consideró innecesario el pedido de la fiscal del la Nación, Zoraida Ávalos, para convocar a un pleno casatorio que unifique criterios sobre la prisión preventiva, pues dicha reunión ya había sido convocada con anterioridad por el Poder Judicial.