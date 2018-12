El Ministerio Público cerró un acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht. | Fuente: Foto: AFP / Video: RPP Noticias

Los procuradores Ad Hoc para el caso 'Lava Jato' Jorge Ramírez y Silvana Carrión precisaron que el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la constructora brasileña Odebrecht es reservado y cuenta con garantías para los colaboradores que deben ser cumplidas.

Por esta razón, Silvana Carrión, procuradora Ad Hoc adjunta para el caso 'Lava Jato', señaló que el acuerdo no puede ser conocido por el Congreso e incluso por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, debido a su carácter reservado.

"El fiscal que dirige el procedimiento de acuerdo es el único que puede conocer el acuerdo. Los fiscales son autónomos en sus investigaciones", señaló en entrevista con RPP Noticias.

La procuradora destacó que este acuerdo "era el camino a seguir" en el contexto que enfrenta la constructora brasilera en nuestro país. Según dijo, si no se llegaba a un acuerdo, la información presente en las investigaciones penales (alrededor de 40) podía caerse.



"Si no había un acuerdo, no teníamos información de los casos, y la que va a venir en enero; pero además también nos quedamos sin el pago de una reparación civil. No era una opción (no suscribirlo) porque perdíamos los actores del sistema de justicia", señaló.

"Esta información con la que han estado trabajando los fiscales necesita validarse con este acuerdo sino no la pueden utilizar para la acusación y posterior juicio. No van a lograr una sentencia si es que no se convalida esa información", agregó.

Por su parte, Jorge Ramírez señaló que el monto de la reparación civil fue basado en una ley del Ministerio de Economía -votada en el Congreso- que fija un monto para los delitos cometidos por empresas que cometieron actos de corrupción. No obstante, precisó que este monto se puede incrementar si más adelante se conoce la participación de Odebrecht en otros proyectos irregulares.

"Odebrecht se encontraba en una mala situación económica y si no llegaba a un acuerdo iba a pedir que se declare insolvente. Es significa que se iba a declarar en quiebra, iba a ir ante Indecopi, se iban a ir del país y nos íbamos a quedar sin conocer la verdad y sin plata para la reparación civil", señaló.

Luego de recordar que se trata de una cifra dada por fórmulas legales, señaló que se trata de un monto "equilibrado" porque el daño que ha calculado la Contraloría en estos cuatro proyectos bordea los 1250 millones de soles, de los cuales Odebrecht se ha comprometido a pagar la mitad, 610 millones de soles.

"Se le va a retener el 50% de sus utilidades. Por cada venta de activos que superen los 3 millones se le va a retener el 25%. Esto no se ha visto en ninguna parte del continente. Ha sido fuerte la negociación y fue fundamental la participación de Rafael Vela y Domingo Pérez", destacó.